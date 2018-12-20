СБУ заявила о задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке Украины
18:55, 20 декабря 2018Война
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Три агентурно-боевые группы российской разведки задержала на Востоке контрразведка СБУ, утверждают в украинской спецслужбе.
СБУ заявила о задержании агентов военной разведки РФ / president.gov.ua
Служба безопасности Украины заявляет о задержании на востоке трех агентурно-боевых групп военной разведки РФ.
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Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что задержание провели сотрудники контрразведки.
"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ о задержании на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки", - говорится в сообщении.
Ранее 20 декабря Служба безопасности Украины раскрыла новые детали относительно преступлений внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК «Вагнера».
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