Россия развернула комплексы С-400 возле оккупированной Керчи (видео)

Ранее оккупанты уже развернули в аннексированном Крыму несколько подобных комплексов.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 были замечены возле оккупированной Керчи.

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Как сообщает «Крым.Реалии», жители Крыма впервые увидели данную систему так близко к городу.

Отмечается, что появление С-400 в Керчи подчеркивает напряжение в отношениях между РФ и Украиной после захвата Россией украинских военных судов вместе с экипажами в Керченском проливе.

Ранее Россия уже развернула в аннексированном Крыму несколько дивизионов С-400. 29 ноября сообщалось, что дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в оккупированном Джанкое. В сентябре дивизион С-400 был развернут в оккупированной Евпатории.

Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство в январе 2017 года (в оккупированной Феодосии) и в январе 2018 года (в оккупированном Севастополе).

Система С-400 производится в России с 2007 года. Она способна поражать аэродинамические объекты на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с, на расстоянии до 60 км.