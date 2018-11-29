Четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в оккупированном Джанкое

Расчеты С-400 выдвинулись на позиции и развернули пусковые установки.

Четвертый российский дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 заступил на боевое дежурство в оккупированном Крыму, вблизи границы с Украиной.

Читайте такжеРоссия заблокировала украинские порты в Азовском море - Мининфраструктуры

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы Черноморского флота ВМФ РФ.

"Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма", - указано в сообщении флота.

Отмечается, что в четверг в ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства оккупированного Крымского полуострова расчеты С-400 выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, осуществили топопривязку и ориентирование комплекса на местности, начали обнаружение и отслеживание целей.

В сентябре третий дивизион С-400 был развернут в оккупированной Евпатории. Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство в январе 2017 года (в оккупированной Феодосии) и в январе 2018 года (в оккупированном Севастополе).

Система С-400 производится в России с 2007 года. Она способна поражать аэродинамические объекты на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические цели, летящие со скоростью 4,8 км/с, на расстоянии до 60 км.

Напомним, 25 ноября российская сторона совершила нападение на судна ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. В российском плену удерживаются 24 украинских моряка.