Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала суток оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в районе Гнутово.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

По его словам, с начала суток потерь в рядах бойцов ВСУ нет.

"С начала текущих суток по состоянию на 11:00 осуществлен один обстрел на Донецком направлении. Под утро, в течение часа, из станковых, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам ВСУ в районе Гнутово. Наши военные ответный огонь не открывали. Потерь в рядах Объединенных сил с начала суток нет", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил находится под полным контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Боевики 13 раз открывали огонь по позициям украинских войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.