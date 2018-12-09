Сутки на Донбассе: 13 обстрелов, один раненый

По данным разведки, 8 декабря на востоке Украины были уничтожены трое оккупантов.

В течение минувших суток, 8 декабря, российско-оккупационные войска осуществили 13 обстрелов позиций ОС. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий легкие ранения получил один украинский военный.

Читайте также"Пока Запад говорит, Путин действует": Порошенко об ответе на атаку России в Керченском проливе

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, враг из минометов калибра 82 мм, дважды открывал огонь неподалеку Крымского и один раз – вблизи Песков. Всего, для обстрелов противник использовал 39 мин.

На протяжении минувших суток оккупанты также стреляли по украинским позициям на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельськое, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Тяжелое вооружение в этих случаях не применялось.

С начала текущих суток, 9 декабря, противник провоцировал ВСУ огнем из станковых гранатометов на подступах к Гнутово. Потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, 8 декабря, трое оккупантов уничтожены, а еще четыре лица из состава вооруженных формирований РФ учтены как санитарные потери.

Ранее сообщалось, что российская танковая армада на границе с Украиной попала на спутниковые снимки.