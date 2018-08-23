В Украине появится первое специализированное СМИ о войне

Издание будет информировать о событиях на передовой и работе волонтеров в зоне боевых действий.

Фонд "Повернись живим" запускает микро СМИ о войне. Об этом на Международном волонтерском и ветеранском форуме "Там, где мы - там Украина" заявил основатель Фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.

По его словам, это СМИ будет информировать о событиях на передовой и, в том числе, рассказывать о работе фонда, который в настоящее время является одной из крупнейших благотворительных организаций в Украине.

Благотворитель также отметил, что все подразделения, которые завтра, 24 августа, будут на параде, включая авиацию и артиллерию, хотя бы раз, получали помощь от волонтеров.

"Волонтерство - это призвание. Призвание, которое заканчивается, когда вы забываете, для чего начали это делать", - подытожил Дейнега.