На Донбассе в результате обстрелов ранен военный

Сегодня оккупанты один раз нарушили режим тишины.

На Донбассе в результате обстрела ранен один украинский военнослужащий.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, на Донецком направлении противник из стрелкового оружия вел огонь у Красногоровки.

В результате обстрела ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

На других участках обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, находятся на своих постах, укрепляют позиции и наблюдают за противником, добавили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе договорились о прекращении огня в зоне АТО с полуночи 5 марта.