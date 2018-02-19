На Донбассе погиб один украинский воин, четверо ранены

Враг применял оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

С начала суток боевики российско-оккупационных бандформирований 9 раз обстреливали позиции сил АТО.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, один украинский воин погиб, трое ранены, один получил боевую травму.

"Всего с начала суток враг произвел 9 обстрелов. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины", - говорится в сообщении.

Читайте такжеХотели поджечь и взорвать: подробности убийства морпехов сослуживцами под ШирокиноВ штабе подчеркнули, что российско-оккупационные войска продолжают производить обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, на Луганском направлении враг применил минометы калибра 82 мм по нашим позициям недалеко от Крымского. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по украинским укреплениям возле Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

Кроме того, на Донецком направлении захватчики из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и пулеметов обстреляли опорные пункты сил АТО возле Песков. Применение врагом 120-мм и 82-мм минометов зафиксировано возле Лебединского, Водяного и Широкино.