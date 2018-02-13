Сутки в АТО: боевики стреляли из запрещенных минометов, погиб украинский военный

В общем, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили прибегать к обстрелам позиций украинских военных.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Луганском направлении наибольшее огневое напряжение наблюдалось в районе населенного пункта Крымское. Вблизи этого прифронтового села враг несколько раз, в течение суток, вел огонь по нашим опорных пунктам из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

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«Неподалеку Попасной противник применил минометы калибра 82-мм. Из гранатометов различных видов оккупанты обстреливали украинские оборонительные укрепления возле Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцево, а рядом с Новгородским было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов», – говорится в сообщении.

На Донецком направлении, в вечернее время, противник применил 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному, что на Приазовье, а по украинским позициям неподалеку Опытного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия включительно с крупнокалиберными пулеметами.

В общем, за прошедшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

«В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников были ранены. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», – сказано в сообщении.