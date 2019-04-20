По Украине своим ходом: как попасть в разные уголки страны, если у вас нет машины

Украина, безусловно, очень разноплановая и интересная с туристической точки зрения страна, не уступающая по своим ресурсам многим европейским направлениям, зарабатывающим на туризме десятки миллиардов долларов в год. А причиной этому является устаревшая или порой вообще отсутствующая инфраструктура, особенно это касается транспорта.

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Разумеется, в столице Украины – Киеве, который все чаще в последнее время попадает на страницы мировых СМИ как потенциально перспективное место для путешествий, в целом ситуация положительная. Добраться сюда не составляет труда, есть, где остановиться, что поесть и куда пойти. Да, есть еще проблемы с поиском информации о Киеве на иностранных языках, но это не столь критично. Благо, в век соцсетей и всевозможных сервисов для туристов, информацию легко можно получить от местных.

Однако стоит только попробовать выбраться немного дальше крупных городов – и все уже не так просто. Тут не то, чтобы иностранные туристы обречены, даже украинский внутренний турист не всегда может самостоятельно организовать путешествие, особенно в плане дороги. В наших реалиях, если у вас нет своей машины или по каким-то причинам вы не хотите отправляться в поездку за рулем, придется изрядно попотеть.

Для примера, в Австрии, стране небольшой и преимущественно горной, на железнодорожном транспорте или автобусе можно попасть в самые отдаленные уголки страны. Как это у них работает - читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

Ну а пока мы поделимся с вами своим опытом путешествий по Украине без машины на примере поездки выходного дня в Коростышев.

Поездка на Коростышевский карьер на общественном транспорте

Однажды мы собрались попасть на живописный Коростышевский карьер в Житомирской области. Ни у кого в нашей компании машины не оказалось, а потому мы начали искать альтернативные пути.

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Конечно, всегда можно взять машину напрокат. Но учитывая расценки на подобные услуги и залоговые условия аренды, для обычного туриста выходного дня такой вариант не особо экономически привлекателен, даже если вы едете компанией в 5 человек. Если же вы едете на пикник, то попробуйте еще найти «жертву», которая согласится ограничить себя в мелких благах, чтоб развозить всех остальных. Да и порой ведь просто хочется отдохнуть в пути, поглядеть по сторонам, рассмотреть красивую природу нашей страны, а не все время сосредоточенно смотреть на дорогу.

Казалось бы, благодаря граниту Коростышев - довольно известный город, да и не самый маленький, недалеко от райцентра. Местные природные достопримечательности уже давно на слуху – как у любителей пикников и прогулок на природе, так и у фанатов скалолазания. От Киева это всего-то чуть больше 100 км. Чего нам стоит туда попасть? Но не тут-то было.

Первым делом мы начали искать варианты с автобусами или маршрутками. В плане выбраться из Киева в Коростышев особых проблем не было. Во-первых, от метро Житомирская по этому направлению одна за другой уходят маршрутки. Достаточно лишь уточнять, проезжает ли ваша Коростышев. Очередей больших здесь не бывает, разве что в пятницу вечером, когда люди массово едут из столицы домой на выходные. Стоимость проезда в одну сторону – около 80 гривень. Удобен этот вариант тем, что автобус практически сразу выезжает за город, а потому не придется тратить время в тянучках по Киеву.

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Если вы все же переживаете, чтобы сесть в автобус сразу, а не попасть на очередь, можно попробовать купить заранее билет на автобус, отправляющийся в конкретное время, чаще всего от Центрального автовокзала у метро Демеевская. Обычно за день по этому направлению ходят четыре автобуса, из которых удобны туристам только два – в 10:30 и в 11:05. В дороге они проводят по 2 и 1,5 часа соответственно, билеты по 60-75 гривень.

Однако стоит учитывать, что «комфортабельный автобус», как гласит анонс на сайте, на деле окажется душной маршруткой допотопных времен, в которой единственным кондиционером окажется форточка, из которой по традиции «кому-то дует, пока кому-то душно».

А еще чаще всего автобусы эти – проходящие, а потому билеты на них стоит покупать существенно заранее. Особенно это касается обратной дороги. Например, мы решили покупать билеты за три дня до поездки, а обратных билетов из Коростышева в Киев в Интернете уже не было.

Именно по этой причине не стоит надеяться легко уехать из Коростышева обратно в Киев на маршрутке. Ведь чаще всего проходящие через город маршрутки, например, из Житомира, отправляются от конечной по заполнению. А потому сесть в них в Коростышеве шансы есть только в том случае, если кто-то выйдет на этой остановке. И таким образом можно провести в ожиданиях очень много времени.

А что же с железнодорожным транспортом в Коростышеве? Хорошая новость – в городе есть железнодорожная станция. Плохая – через нее практически ничего не проходит. Дизель поезд 6442/6441 Житомир/Коростышев – Коростышев/Житомир ходит всего один раз в день, и только по четвергам и субботам. Из Житомира он отправляется примерно в 7:30, а назад из Коростышева – около 16:20.

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Это уж совсем экстремальный вариант, который можно попробовать использовать для обратной дороги, чтобы доехать до Житомира и там сесть на конечной на маршрутку до Киева. Однако стоит учитывать, что коростышевская железнодорожная станция находится аж в 5,5 километрах от карьера. А потому минимум в 15:00 уже придется завершить прогулку/пикник, чтобы успеть на электричку, и на отдых у вас уже будет совсем мало времени.

Мы же решили выбираться из Коростышева с помощью сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. Да, ехать попуткой вариант приемлемый не для всех. Но что ж поделать. К счастью, сейчас уже можно найти себе попутчиков заранее в Интернете, а не просто «голосовать» на дороге. Конечно, и в таком случае есть риск, что водитель, с которым вы договорились наперед, вас подведет. Но, опять же, других вариантов не много. Лично нам очень повезло с попуткой – нас, троих девушек, подобрала женщина-водитель, и за дорогу до Киева мы заплатили около 200 гривень за троих.

Прогулка на Коростышевский карьер

Итак, вы все же собрались ехать на денек в Коростышев и даже благополучно сели в автобус/маршрутку/попутку. Следующий вопрос: где выходить? Разумеется, всегда можно попросить водителя сказать, где ваша остановка. Но давайте будем реалистами, есть большая вероятность, что через два часа дороги водитель о вас не вспомнит. А потом запасаемся гугл-картами на телефоне и следим.

Коростышевский карьер находится на въезде в город, и потому лучше всего попросить водителя остановиться перед ним. Большую часть дороги от Киева вы будете ехать по трассе М06/Е40, однако перед самым подъездом к Коростышеву, за отелем Стамбул и автозаправкой, она разделится на большую трассу Е40 и автодорогу Т0602. Обе из них ведут в Житомир, но только вторая Т0602 проходит через Коростышев. Именно поэтому и нужно уточнять при посадке в маршрутку, едет ли через него ваша маршрутка на Житомир.

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Отсюда до высадки останется ехать около километра. Можно выйти чуточку раньше у поворота на ресторан «Чарівне озеро», при желании прогулявшись к озеру возле него. Ну а можно не терять времени, а выйти через пару сотен метров за ним.

Далее стоит уточнить, что на самом деле в Коростышеве целых три варианта для отдыха у воды. По левую сторону дороги в направлении города расположено «Коростышевское лесное хозяйство», где находятся Первое озеро, оно довольно большое, но не такое людное. Тем не менее, выглядит очень красиво.

Здесь же чуть дальше – Коростышевский каньон, пожалуй, самый популярный из трех локаций. Именно здесь собирается больше всего людей на пикник или на ночевку с палаткой, многие из которых, к сожалению, еще не до конца приучились культурно отдыхать. Ведь мусора после отдыхающих здесь остается все еще очень много, да и любит наш человек включить свою музыку на весь лес, совсем не задумываясь, приятно ли это остальным отдыхающим.

А еще это место очень любят молодожены. Невесты в пышных свадебных платьях и на каблуках обступают здешние живописные локации одна за другой, а потому дождаться удобного момента для фото без посторонних в кадре будет не так быстро.

Также Коростышевский каньон популярен среди скалолазов, для которых здесь уже даже оборудованы специальные скалодромы.

По правую сторону от автодороги находится сам Коростышевский карьер. В середине 19 века в Коростышеве начали разработку гранита, и уже к концу века город стал известен как центр добычи и обработки камня. Этим промыслом город жил и весь 20 век. Уже во времена Независимой Украины добычу гранита здесь прекратили, а карьер затопили. На этом месте образовалось живописное искусственное озеро, в наши дни привлекающее немало туристов.

Ну а отправляться домой лучше от автостанции в самом Коростышеве, в двух километров от карьера. Там же есть супермаркет и кафе-рестораны, если вдруг вам что-то понадобится купить. Да и прогуляться по мосту через реку Тетерев тоже не будет лишним – виды здесь тоже довольно красивые. Если позволит время – можно пройтись и по самому городу, в котором все напоминает о граните – даже бордюры у них из гранита.

Альтернативы для ленивых путешественников выходного дня

В последние годы в Украине, и особенно в Киеве, появилось множество туристических компаний, предлагающих туры на выходные на 1-2 дня по тем или иным местам страны, куда часто сложно добраться самому. Зачастую, стоимость таких туров вполне доступна, а посмотреть за день вы успеваете сразу несколько локаций, что довольно удобно.

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Однако именно этот момент часто и побуждает нас посещать те или иные места своим ходом. К примеру, пару лет назад мы поехали на подобную экскурсию в Букский каньон в Черкасской области. Попутно за день наша поездка должна была охватить три разных локации.

Справедливости ради, тур был довольно насыщенным, и экскурсовод хороший попался. Но весь день пришлось провести на бегу, когда в некоторых местах хотелось задержаться подольше. В Букском каньоне нас ждала получасовая экскурсия и потом около часа свободного времени, которого лично нам было недостаточно. Да и в групповых экскурсиях неизбежны заминки, а потому задержавшись в одном месте из-за отдельных участников группы, можно не успеть в достаточной мере ознакомиться со следующим. А ведь не хочется быть этим человеком, который всех «тормозит».

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Мне однозначно хочется вернуться в Букский каньон, но уже самостоятельно, чтоб задержаться там на столько времени, на сколько нужно. Место невероятной красоты, особенно в начале лета, когда полевые цветы покрывают все вокруг, а зелень деревьев еще не успела выгореть на солнце. Однако несмотря на его популярность среди туристов, инфраструктура там никакая. Добираться придется с пересадками, а элементарных условиях для отдыха вроде приличных туалетов там нет. Увы, такая ситуация остается со многими интересными туристическими локациями нашей страны – ты либо зависишь от экскурсии и не можешь в полной мере насладиться местом, либо мучительно долго добираешься своим ходом, только в этот момент по-настоящему осознавая ценность собственной машины.

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Да, украинские власти продолжают периодически заявлять о том, что туризм должен стать одной из приоритетных отраслей экономики Украины, а также отчитываться о масштабной гармонизации стандартов в сфере туризма и курортов. Но на деле простой турист, путешествующий самостоятельно за пределы Киева или Львова и не ориентированный на элитный отдых, пока не особо ощущает на себе этот прогресс. А ведь мы хотим свободно и безопасно путешествовать по своей стране, в которой столько всего интересного!

К слову, в это сложно поверить, но довольно долго такая популярная среди туристов страна как Греция, так же не могла на полную использовать весь свой потенциал. Однако, когда ее окончательно прижал экономический кризис около десяти лет назад, власти страны решили сделать ставку именно на туризм. И за этот период, объединив усилия госсектора, частных компаний и зарубежных инвесторов, страна смогла выйти из кризиса. Как им это удалось сделать, читайте в нашем большом материале.

Удачных вам туристических открытий в Украине, как бы сложно их порой не было совершать!

Марина Григоренко