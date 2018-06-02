Уик-энд в Вильнюсе: чем литовская столица может порадовать туристов

В конце первого месяца лета украинцев ждет дополнительный выходной по случаю Дня Конституции 28 июня, который грех не потратить с пользой. Праздник в этом году выпадает на четверг, а потому если удастся взять себе лишний выходной в пятницу, можно организовать себе поездку на два-три дня в Европу. Тем более, лето располагает к приключениям. Ранее мы уже писали, как провести уик-энд в Будапеште, теперь же настал черед столицы Литвы.

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Вильнюс давно уже стал довольно популярным выбором среди украинских туристов. Во-первых, добираться туда относительно быстро и бюджетно, во-вторых, Литва одна из самых дружественно настроенных к Украине стран ЕС. Ну и, что немаловажно, литовские цены для украинцев относительно доступные.

Сам Вильнюс по площади более чем в два раза уступает Киеву, а по населению – меньше раз в шесть, если опираться на официальные данные. Потому город вполне можно обойти за уик-энд и попутно отдохнуть от суеты густонаселенного Киева.

Как добраться до Вильнюса

Столица Литвы находится всего в 750 километрах от Киева, поэтому добраться туда можно быстро и комфортно – как на собственном автотранспорте, так и самолетом или автобусом.

Украина не имеет общих с Литвой границ, а потому ехать, в любом случае, придется через третью страну. Быстрее всего своим ходом будет добираться через Беларусь – расстояние составит около 750 километров. Также можно отправиться через Польшу. Такой вариант удобнее жителям западных областей Украины – например, от Львова это приблизительно 765 километров. Из других регионов Украины ехать до Литвы через Польшу будет дольше. В то же время этот вариант лучше подойдет для тех украинцев, которым, по той или иной причине, не очень безопасно ехать через Беларусь. Ну, или если вдруг вы хотите дополнить свою поездку в Литву еще и восточной Польшей.

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Без учета задержек и длительных остановок, дорога на своем авто из Украины в Литву, в среднем, может занять 10 часов. Однако с учетом того, что придется проходить пограничный контроль, не стоит исключать, что где-то могут возникнуть непредвиденные задержки и дорога затянется. Особенно в случае поездки через Беларусь – ведь тогда границу придется проходить дважды, тогда как в случае с Польшей – только при первом въезде в Евросоюз.

Для тех же, кто планирует добираться в Литву не своим ходом, есть несколько вариантов транспорта: самолетом и автобусом. Так, билет от того же Wizz Air из Киева в Вильнюс даже на летние месяцы обойдется в среднем в 2 тыс грн в одну сторону, однако на некоторые даты можно «поймать» и билеты до 1 тыс грн. Рейсы из Киева (аэропорт им. Сикорского (Жуляны) в Вильнюс венгерский лоукостер совершает трижды в неделю (вторник, четверг, суббота) с вылетом в 14:55 и прибытием на место в 16:15, а возвращается в те же дни – с вылетом из Вильнюса в 13:05 и прибытием в Киев в 14:25.

Летает в Вильнюс и МАУ – из столичного аэропорта «Борисполь». В данном случае билеты в обе стороны для одного пассажира обойдутся в сумму от 4000 грн. При этом, в случае с МАУ довольно удобное расписание рейсов между Киевом и Вильнюсом: ежедневно по два рейса - с вылетом в 9:25 из Киева и прибытием на место в 10:45, а также с вылетом из Киева в 19:35 и прибытием в 20:55. Обратные рейсы осуществляются также дважды в день – с вылетом из Вильнюса в 7:05 и прилетом в Киев в 8:25, а также с вылетом в 12:30 и прилетом в 13:50.

Стоит отметить, что Вильнюсский аэропорт расположен довольно близко от города – всего в 7 км от центра, а добраться из него в город запросто можно автобусом или рельсовым автобусом до ж/д-вокзала. Единственное, важно помнить, что ночью общественный транспорт из аэропорта в город не ходит. А потому желательно планировать свой маршрут так, чтобы уложиться в промежуток времени с 6 утра до 23 вечера.

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Если же решитесь ехать в Вильнюс автобусом, а не лететь самолетом, то билет на автобус, к примеру, от Ecolines обойдется почти в 1400 грн. При этом в дороге придется провести чуть меньше 13 часов, что в целом довольно терпимо. Ходят такие автобусы из Киева ежедневно от автостанции «Выдубичи» с выездом в 17:40, так что на рейс можно успеть даже после работы, отпросившись на пару часиков пораньше. В Вильнюсе автобус должен быть уже в 6:25 следующего утра (если, конечно, не произойдет никаких задержек на границе или других непредвиденных ситуаций). Обратный рейс также довольно удобен по времени: отбывает из Вильнюса в 19:30 по местному времени, а прибывает в Киев утром в 8:30. Таким образом, даже без дополнительного выходного, при желании, можно запросто съездить на субботу-воскресенье из Украины в Вильнюс.

Где дешево остановиться в Вильнюсе

Цены на хостелы и отели в Вильнюсе достаточно лояльные. Даже на середину июня доступны около 230 предложений в различном ценовом диапазоне и с разным уровнем комфорта. Так, самое дешевое койкоместо в общем номере в вильнюсском хостеле в 2 километрах от центра города обойдется в сумму от 150 грн. Если же вы не готовы на такие жертвы ради экономии, а хотите чуть больше комфорта, то самый дешевый одноместный номер в столице Литвы будет стоить от 600 грн в хостеле приблизительно в 1-1,5 км от исторического центра.

В частности, неплохо выглядит молодежный Hostel Filaretai в 10 минутах ходьбы от Старого города, также рядом есть рестораны и уютный Бернардинский сад. До автовокзала и железнодорожного вокзала Вильнюса добираться около 3 км, до аэропорта – чуть меньше 5 км. Внутри хостел выглядит современно и уютно, доступны как одноместные номера от 600 грн, так и койкоместа в общих номерах от 250 грн. В номерах есть постель, полотенца и фен, ванная комната - общая. Также для гостей открыта общая зона отдыха в холле и кухня с плитой, холодильником и микроволновкой. Средние отзывы от посетителей на популярных сайтах по бронированию жилья - 7,5 из 10.

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Также среди посетителей Вильнюса популярен Old Town Guest House, расположенный в историческом центре города. Главные туристические достопримечательности центра Вильнюса расположены всего в 300-500 м от хостела, до аэропорта Вильнюса – около 4 км, до вокзала – 15 минут пешком. Ночь в одноместном номере здесь обойдется в сумму около 700 грн, ванная комната общая. Также есть общая кухня. А еще они разрешают приезжать с домашними животными. В целом, отзывы от посетителей на популярных сайтах по бронированию жилья здесь 7,9 из 10.

Если же хочется более оригинального и уединенного размещения, вас может заинтересовать шале в 7 минутах ходьбы от пляжа кемпинга Vilnius City. Одноместный номер в таком мобильном домике здесь обойдется в сумму от 800 грн. Рядом есть сад и речка, зона для барбекю, зона отдыха, можно взять на прокат велосипеды. До центра города отсюда добираться около 3,5 км, а до аэропорта Вильнюса – чуть больше 5 км. При этом у места довольно высокие отзывы – 8,9 из 10 на популярных сайтах по бронированию жилья.

Валюта и язык Литвы

С начала 2015 года Литва вошла в еврозону, и постепенно местный литовский лит был вытеснен евро. Нынче обменять литовский лит на евро можно только в Банке Литвы, а потому ехать в страну туристам следует только с евро. И это даже хорошо, потому что с обменом гривны на евро в Украине проблем нет, тогда как валюты стран ЕС, которые еще не перешли на евро, найти в украинских обменниках бывает сложно.

Если говорить о ценах в Вильнюсе, то они довольно низкие, если сравнивать со странами Западной Европы. К примеру, самый дешевый билет на общественном транспорте обойдется в 0,65 евро, 1 км на такси оценивается в сумму от 1 евро. Цены на еду и напитки тоже приятные – кофе эспрессо обойдется в сумму от 1 евро, латте и капучино – от 2 евро. Приблизительно во столько же обойдутся пирожные, кексы, сэндвичи. То есть, в Вильнюсе вполне можно перекусить за 2-4 евро. Цены на вход в местные музеи и прочие достопримечательности, в среднем, находятся в диапазоне 2-5 евро, лишь пара из них достигают 10 евро. А потому вполне возможно уложиться в довольно скромную сумму - до 100 евро (развлечения, еда, транспорт, ночь в отеле), приехав на уик-энд в Вильнюс, если не планировать себе никаких особо дорогих развлечений, царских ужинов и больших покупок.

Государственным языком в Литве является литовский, алфавит – латиница. С украинским и русским местный язык имеет мало общего, потому сориентироваться здесь также легко, как, к примеру, в Польше, будет сложно. Даже самые простые фразы нашему человеку ни о чем не говорят – aciu (спасибо), prasom (пожалуйста), atsiprasau (извините), laba diena (добрый день), sudie (до свиданья). Тем не менее, местным будет приятно, если вы хотя бы попробуете сказать на их языке пару слов. Все же страна до сих пор проводит серьезную работу по популяризации своего языка и отхода от всего советского (то есть российского). Впрочем, со знанием английского и русского языка вы в Литве не пропадете. Поколение постарше еще неплохо говорит по-русски, тогда как молодежь уже больше ориентирована на английский. Обращаться к местным за помощью следует исходя из этой тенденции.

Городской транспорт в Вильнюсе

Основными видами общественного транспорта в Вильнюсе являются автобусы и троллейбусы, а также так называемые «скорые автобусы», внедренные несколько лет назад в рамках реформы транспортной сетки города. А вот трамваев и метро в городе нет. Зато в Вильнюсе есть фуникулер, с помощью которого можно подняться от подножья Замковой горы до ее вершины, где находится башня Гедимина.

Проезд на общественном транспорте здесь сравнительно недорогой, как для Европы: самый дешевый билет на поездку продолжительностью 30 минут обойдется в 0,65 евро, часовой билет – в 0,90 евро, а проездной на день – 5 евро. Также можно купить проездные на 3 и 10 дней – по 8 и 15 евро соответственно.

Расписание движения общественного транспорта в Вильнюсе размещено на каждой остановке. При этом в городе есть ночной транспорт, который ходит по отдельному расписанию. Подробнее с особенностями работы общественного транспорта в Вильнюсе можно ознакомиться по ссылке. Здесь же можно найти информацию о тарифах на такси, об аренде автомобилей, особенностях парковки и туристическом транспорте.

Также в Вильнюсе работает городская сеть проката велосипедов Cyclocity Vilnius. Трехдневный абонемент на пользование велосипедами сети стоит 2,9 евро. Дальнейшая оплата пользования велосипедом, который можно взять на специальных станциях по коду вашего абонемента, будет рассчитываться по времени, в течение которого вы будете пользоваться «железным конем». При этом первые 30 минут каждой такой поездки бесплатные (количество бесплатных получасовых поездок ограничено), следующие полчаса обойдутся в 0,39 евро, третьи полчаса – уже в 1,39 евро, а четвертые – 3,39 евро. То есть час пользования велосипедом по системе Cyclocity Vilnius обойдется в 0,39 евро, полтора часа – в 1,78 евро, два часа – в 5,17 евро, три часа з 11,95 евро и так далее. Стоит учесть, что в случае с трехдневным абонементом вам необходимо сначала оплатить 159 евро в качестве депозита (при оплате картой они будут списаны со счета) в качестве гарантии, что велосипед будет возвращен городу в целости и сохранности. Когда же истечет срок действия вашего абонемента, и вы благополучно вернете «железного коня» туда, где взяли – вам вернут ваши деньги за вычетом 2,9 евро абонентской платы плюс стоимость времени, которое вы накатали. Подробнее с работой системы можно ознакомиться на сайте.

Также в Вильнюсе можно приобрести так называемую Vilnius City Card, ориентированную именно на туристов. Владельцы таких карточек получают возможность заходить без дополнительной платы в некоторые местные музеи, пользоваться общественным транспортом города, участвовать в пеших турах по городу, а также получать скидки при покупке автобусных туров, билетов на концерты, аренде велосипедов, оплате проживания и счетов в кафе/ресторанах, при покупке сувениров и много других бонусов. Суточная карта туриста в Вильнюсе обойдется в 30 евро (20 евро без транспорта), трехдневная карта будет стоить 45 евро (35 евро без транспорта). Купить такую карту можно как в специальных туристических центрах города, так и онлайн. Подробнее с условиями действия программы можно ознакомиться по ссылке.

Гастрономические секреты Вильнюса

В целом, литовская кухня имеет много общего со странами постсоветского пространства, в том числе с украинской, белорусской, польской, латвийской, грузинской и русской, также здесь присутствуют нотки румынской и венгерской кухонь. А потому, отправившись пробовать местную кухню в Вильнюсе, можно попасть на вполне знакомые блюда, разве что с другими названиями. Основными же ингредиентами здесь являются картофель, капуста, свекла, зелень, рожь, ячмень, грибы, ягоды, молочные продукты. Из мяса в литовской кухне преобладает свинина.

Если говорить о конкретных блюдах, которые советуют попробовать туристам в Литве, здесь на первом месте - холодный борщ, он же холодник, который может готовиться на основе кефира либо свекольного/щавельного отвара с молоком, с добавлением маринованной или вареной свеклы и свежих овощей (таких, например, как резаный огурец) и зелени. Однако, в отличие от привычного нам борща, мясо литовцы в свое национальное блюдо предпочитают не добавлять (впрочем, вегетарианцам все же лучше уточнить этот момент при заказе). Также из супов в Литве популярны мясные супы из капусты и красный (свекольный) борщ.

Очень популярен у литовцев картофель – его здесь подают в разнообразном виде. В частности, это могут быть картофельные блины (местный аналог наших дерунов) и их разновидность «Жямайчю» (фаршированные начинкой, чаще всего мясной, больше похожие на картофельные зразы). Также в Литве популярны такие блюда из картофеля, как клецки и их более крупная разновидность – цеппелины (последние получили такое название в период немецкой оккупации во время Первой мировой войны из-за своего сходства с одноименными немецкими дирижаблями). Кроме того, картофель активно используют при приготовлении местного блюда ведарай – начиненных и запеченных кишок животных, а также кугелиса – что-то вроде картофельной запеканки с разнообразными дополнительными составляющими (от мяса и бекона со сметаной до яблочного или брусничного варенья).

Как уже упоминалось выше, из мяса литовцы предпочитают свинину, реже – баранину и говядину. Особой популярностью здесь пользуются такие мясные блюда, как кровянка и зразы (закрученная котлета или мясной рулет с начинкой). Также здесь довольно популярны пирожки «кибинай» с начинкой из рубленого мяса и пельмени. Ну, а изюминкой местной мясной кухни является так называемый скиландис – колбасное изделие из рубленой/измельченной свинины, перемешанной с салом и завернутой в натуральную оболочку из свиного желудка, с добавлением специй и чеснока. Последнее блюда даже признано фирменным литовским торговым знаком, что подтверждено соответствующим свидетельством от ЕС.

Если же хочется чего-то сладенького, тогда обязательно стоит попробовать местный торт Шокатис из яичного теста, который готовится по особой технологии на вертеле на открытом огне. Этот торт даже занесен в Литовский национальный фонд кулинарного наследия. По своему внешнему виду напоминает елочку (с верхушкой или без).

Из напитков литовцы, в первую очередь, предпочитают квас, из алкоголя – различные настойки, в том числе медовые (например, крупникас). Кроме того, Литва считается пивным государством, исторически довольно крепкие сорта производились в районе Биржай. Сейчас же в стране широкую популярность, наряду с крупными производителями (Švyturys-Utenos alus, Kalnapilio–Tauro grupė, Biržų Alus), получили небольшие пивоварни (Butautų dvaro alus, Taruškų Alaus Bravoras, Aukštaitijos bravorai).

Если же говорить о конкретных интересных заведениях с национальной литовской кухней в Вильнюсе, одним из самых популярных среди туристов можно считать Senoji Trobele. Находится он в 2,5 км от центра города по адресу Naugarduko g. 36, но, тем не менее, собирает огромное количество посетителей, а потому нужно быть готовым к очередям или постараться забронировать место заранее (что можно сделать на сайте заведения). Посетители отмечают здесь уютный этнический дизайн и вкусные, большие порции. К слову, особой гордостью предприятия является 75% медовый бальзам Žalgiris, который можно попробовать только здесь. Цены по сравнению с другими подобными заведениями города не самые низкие, однако все равно довольно доступные – можно уложиться в 20-30 евро с человека.

Также туристам рекомендуют посетить сеть пивбаров Šnekutis – всего их в городе три, но ближе всего к центру тот, который на Polocko g. 7A – в 1,5 км от Старого города. Здесь в меню также есть блюда национальной кухни, однако цены заметно ниже: картофельные блины «Жямайчу» по 2-4 евро, картофельная запеканка – по 5 евро. Подробнее с заведениями можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, если хочется просто перекусить, в Вильнюсе можно обойтись фастфудом – самые дешевые сендвичи будут стоить около 1 евро, кексы и пирожные около 2 евро, кофе 1-2 евро.

Что посмотреть в Вильнюсе за выходные

В Вильнюсе, безусловно, есть что посмотреть туристу, не зря же в 2009 году город получил звание одной из культурных столиц Европы. Так, в городе довольно богатый музейный фонд – около 60 музеев всевозможного масштаба и направленности. Многие местные культовые сооружения по праву считаются выдающимися памятниками архитектуры различных стилей и являются популярными туристическими объектами. Есть в городе и несколько парков, где можно отдохнуть от городской суеты.

Ну, а самой главной достопримечательностью является Старый город Вильнюса с его холмами, улицами и зданиями, с многочисленными памятниками и мемориалами. Многие постройки здесь относятся к так называемому Виленскому барокко – именно в Вильнюсе сосредоточено самое большое количество архитектурных памяток этого ответвления барокко. Пожалуй, именно отсюда и стоит начать свое знакомство с Вильнюсом. И рассчитывать, что понадобиться, минимум, день, чтобы все здесь рассмотреть.

Старый город в Вильнюсе

Старый город Вильнюса, или же, на литовский лад, Vilniaus Senamiestis, является старейшей частью города на левом берегу реки Нерис к югу от Замковой горы. Считается одним из крупнейших в Восточной Европе урбанистическим комплексом, формировавшихся, начиная со Средних веков. Старый город в Вильнюсе занимает площадь более 3,5 квадратных километров, охватывает 74 квартала с 70 улицами и переулками и почти 1500 зданиями. Включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обязательный must visit для каждого туриста в Вильнюсе - улица Пилес. Она считается чуть ли не самой древней улочкой Старого города Вильнюса, и ведет с севера на юг в направлении Ратуши на Ратушной площади и далее к Острой браме. Является основной осью Старого города, популярным местом прогулок и излюбленным туристами маршрутом с живописными городскими видами, многочисленными архитектурными и историко-культурными достопримечательностями, с обилием кафе, ресторанов, музеев и галерей, гостиниц, торговлей украшениями и сувенирами. В общем, здесь есть все, что нужно туристу в первую очередь. Ну, а дальше уже можно прогуляться по всем остальным точкам Старого города Вильнюса.

Особого внимания здесь заслуживают Замковая гора с башней Гедимина, внутри которой расположена экспозиция, посвященная истории города, а наверху – обзорная площадка с панорамой всего Старого города и долины реки Вилии.

У ее подножья находится Дворец великого княжества литовского, он же Нижний замок. Стоит отметить, что воссоздан он был лишь в 21 веке, став самым масштабным реставрационным проектом в стране, символизировавшим восстановление литовской государственности. Нынешнее здание является реконструкцией дворца великих князей литовских, который находился на этом месте до начала 19 века. Сейчас же в здании дворца расположена часть коллекций Национального музея Литвы, где представлены постоянные экспозиции исторического развития дворца, готические интерьеры, интерьеров в стиле ренессанса и раннего барокко, а также большое количество археологических находок.

Основное здание Национального музея Литвы расположено менее чем в 300 метрах отсюда. В целом же данный музей состоит из пяти основных подразделений и содержит наиболее важные музейные предметы и печатные материалы, посвященные истории Литвы, а также организует археологические раскопки на территории страны.

В частности, коллекции музея можно увидеть в Новом и Старом арсеналах Вильнюсского замкового комплекса, Башне Гидемина, бастионе Вильнюсской оборонительной стены, Доме-музее Казиса Варнелиса, Доме сигнаторов, Музее Винцаса Кудирки в Шакяйском районе, Месте рождения Йонаса Басанавичюса в Вилкавишкском районе и Мемориальное усадьбе Йонаса Шлюпаса в Паланге.

Недалеко от Дворца литовских князей в Вильнюсе расположена Кафедральная площадь с памятником князю Гедимину (который является одной из самых знаковых фигур в литовской истории и невероятно почитаем в стране). Здесь же расположен Кафедральный собор Святого Станислава с колокольней.

Дальше отсюда можно пройтись до площади Даукантаса, где расположен президентский дворец на северной стороне, магнатский дворец де Реусов (Шуазелей) с массивными колоннами восточного корпуса и здания костела и монастыря бонифратров на южной стороне, трехэтажные здания ансамбля Вильнюсского университета на восточной стороне площади, вдоль улицы Университето. На площадь выходят улицы Лейиклос, С. Скапо и Университето.

Далее можно пройти к костелу Святой Анны – удивительной красоты памятнику готической архитектуры из красного кирпича, являющегося одной из самых популярных туристических достопримечательностей города. Первое упоминание о нем датируется концом 14 века и с тех пор он неоднократно реставрировался.

Совсем недалеко от него расположился Бернардинский костел, который еще называют Костелом Святого Франциска Ассизского, также красного цвета, возведенный в 16 веке. Отсюда можно проследовать к одноименному Бернардинскому саду, где можно передохнуть после прогулки по достопримечательностям города.

Не только Старый город

Вильнюс не ограничивается одним Старым городом, и здесь есть еще несколько интересных достопримечательностей, на которые стоит обратить внимание.

От памятника Три креста, впервые возведенного в память о мученической смерти францисканцев на горе между 1613 и 1636 годами, недалеко от Бернардинского сада, вдоль реки Вильна можно направиться к Костелу Святых апостолов Петра и Павла на Antakalnio g. 1, известного своей невероятной лепниной и скульптурами внутри.

Среди музеев Вильнюса особо выделяют Музей иллюзий. Этот небольшой, но очень необычный музей. Помимо «оптической» коллекции, здесь нередко можно попасть на интерактивные мероприятия и световые шоу, а потому здесь запросто можно затеряться на несколько часов. К слову, это еще и один из самых дорогих музеев Вильнюса – взрослый билет сюда обойдется в 10 евро, однако действуют скидки по туристической карточке Вильнюса. Идти сюда около 1,5 км от Старого города. Подробнее об этом и других музеях города можно узнать на туристическом портале города, здесь же указаны расписания работы и цены.

Кстати, от Музея иллюзий можно направиться к Острой браме, расположенной метрах в пятистах. Эту туристическую достопримечательность также называют ворота Аушрос, которые представляют собой единственные сохранившиеся ворота городской стены и часовню с чудотворным образом Матери Божией Остробрамской.

Также можно прогуляться по проспекту Гедимина от Кафедральной площади – тянется он целый километр и на пути можно встретить множество достопримечательностей и музеев, а также торговые центры, магазины и кафешки. В частности, вдоль проспекта расположены Национальный драматический театр Литвы, Музей литовского банка денег, площадь Винцаса Кудирки, Государственный малый театр Вильнюса, а в конечном итоге можно дойти до Музея жертв геноцида и завершить прогулку в уютном городском парке рядом.

Туристу на заметку: у Вильнюса достаточно неплохой городской туристический портал, где можно найти самую разнообразную информацию, которая поможет вам спланировать свой отдых. Помимо прочего, например, здесь можно найти топ-20 достопримечательностей города.

Удачных вам путешествий!

Марина Григоренко