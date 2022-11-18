Фотокорреспонденты УНИАН засняли, как сегодня утром выглядел Львов.

Во Львове, как и многих других городах Украины, 17 ноября 2022 года выпал первый снег, а уже к утру 18 ноября город засыпало снегом.

Фотокорреспонденты УНИАН уже сняли, как сегодня утром выглядел город Льва.

В течение дня 18 ноября во Львове целый день шел умеренный снег, а температура держалась на уровне 0 градусов, ближе к вечеру наблюдался небольшой минус.

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По прогнозам Укргидрометцентра, на завтра во Львове ожидается усиление снегопада, температур днем -1...+ 1 градуса, ночью -4...-2 градуса. В последующие дни в городе прогнозируют умеренный снег, осадки прекратятся ближе к среде, 22 ноября.

Снегопады в Украине

В Укргидрометцентре прогнозируют, что сегодня и завтра, 19 ноября, в Украине будет сложная погода. В частности, ожидаются снегопады, налипание мокрого снега, гололед, ветер и дожди.

При этом в Карпатах уже намело метровые сугробы, а погода продолжает усложняться. Украинцев призвали воздержаться от выхода в высокогорье.

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