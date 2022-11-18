Опасные и стихийные явления ожидаются уже сегодня.

Сегодня и завтра, 19 ноября, в Украине будет сложная погода. В частности, по данным Укргидрометцентра, ожидаются снегопады, налипание мокрого снега, гололед, ветер и дожди.

"До конца суток 18 ноября в Карпатах и на Прикарпатье сильный снег (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в предупреждении.

Также ночью 19 ноября в большинстве северных и центральных областей ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, в течение суток в северо-восточных областях значительный снег с переходом в дождь и гололед. Ночью в южной части Украины пройдут значительные дожди. Объявлен I уровень опасности.

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По данным синоптиков, в западных, северных, местами в Винницкой и Черкасской областях ожидается прирост снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.

Повсеместно, кроме юга, на дорогах ожидается гололедица. Днем 19 ноября в восточных и юго-восточных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Из-за этого также объявлен I уровень опасности, желтый.

"Сложные погодные условия приведут в большинстве западных, центральных, северных и северо-восточных областях нарушения (в Карпатском регионе местами прекращении) движения транспорта на дорогах и улицах", - предупредили в Укргидрометцентре.

Ухудшение погоды в Украине

На сегодня в Украине объявили и уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, опасное явление ожидается всюду, кроме Закарпатской области и юга страны. "18 ноября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Как сообщал Погода УНИАН, в Карпатах уже намело метровые сугробы и ударил мороз. Украинцев просят не ходить в горы.

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