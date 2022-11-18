На высокогорье дует сильный ветер, идет снег и ограничена видимость.

В Карпатах уже намело метровые метровые сугробы, а погода продолжает усложняться. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным специалистов, сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, падает снег.

"Толщина снежного покрова составляет 40-60 сантиметров, а на склонах - более метра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на высокогорье дует сильный ветер, скорость которого достигает 11-12 м/с, а температура опустилась до -4°.

"Просьба воздержаться от выхода в высокогорье", - отметили спасатели.

Штормовое предупреждение в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня в Украине объявили I уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, опасное явление ожидается всюду, кроме Закарпатской области и юга страны.

"18 ноября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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