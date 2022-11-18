В Карпатах уже намело метровые метровые сугробы, а погода продолжает усложняться. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
По данным специалистов, сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, падает снег.
"Толщина снежного покрова составляет 40-60 сантиметров, а на склонах - более метра", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на высокогорье дует сильный ветер, скорость которого достигает 11-12 м/с, а температура опустилась до -4°.
"Просьба воздержаться от выхода в высокогорье", - отметили спасатели.
Штормовое предупреждение в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня в Украине объявили I уровень опасности.
По данным Укргидрометцентра, опасное явление ожидается всюду, кроме Закарпатской области и юга страны.
"18 ноября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.