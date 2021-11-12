Приобщиться к веселой толпе можно было только привитым от COVID-19 или недавно переболевшим гражданам.

В немецком Кельне впервые за последние полтора года начался традиционный карнавальный сезон.

Как говорится в сюжете ТСН, празднования стартовали в 11 часов 11 минут 11 ноября. По одной из версий, это объясняется тем, что 11 – в Германии число дураков.

Тысячи людей в карнавальных костюмах собрались на народные гуляния – с пивом, пением и плясками. Приобщиться к веселой толпе можно было только привитым от COVID или недавно переболевшим.

Карнавалу не помешало даже отсутствие одного из его главных персонажей –принца, ведь у мужчины, которого назначили на его роль, накануне фестиваля обнаружили положительный тест на коронавирус.

Карнавальный сезон в Германии продлится три месяца и завершится накануне начала пасхального поста.

Карнавалы являются одной из самых популярных массовых традиций в Германии, которую местные почитают на протяжении многих веков. Впрочем, из-за пандемии коронавируса последние полтора года немцам приходилось отказываться от массовых гуляний.

Как сообщал УНИАН, Европейский союз решением от 9 ноября 2021 года официально исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий, учитывая ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в нашей стране. Однако многие страны Европы оставили возможность украинским туристам путешествовать на их территорию при условии прохождения полного курса вакцинации от коронавируса.

Автор: Марина Григоренко