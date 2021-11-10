Зимний отпуск спасен: какие страны Европы остались открыты для украинских туристов (обновляется)

9 ноября Евросоюз официально исключил Украину из "зеленого списка", рекомендовав странам ЕС временно запретить туристические поездки путешественникам из нашей страны. Разумеется, многие украинцы принялись хоронить свои планы на зиму. Однако ряд стран Европы вскоре объявили, что не будут закрываться для путешественников из Украины. УНИАН.Туризм оперативно обновляет информацию, какие страны Европы остались открыты для украинских туристов и на каких условиях.

Как только стало известно, что Европейский союз все же исключит Украину из списка безопасных стран для путешествий, в украинском МИД поспешили успокоить, что это не будет означать полного закрытия границ ЕС для нашим украинских туристов. Да и в самом решении Совета ЕС четко было прописано, что каждая страна Европы сохраняет за собой право отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.

Тем не менее, образовавшаяся неопределенность заставила серьезно понервничать украинцев, которые уже запланировали туристические поездки в Европу. К счастью, уже вечером 9 ноября первая страна Европы официально отреагировала на решение ЕС, заявив, что не будет закрываться для туристов из Украины. Мы внимательно следим, как и другие страны Европы реагируют на ситуацию.

Кипр

Теплый и солнечный Кипр стал первой страной Европы, который после решения ЕС исключить Украину из "зеленого списка" официально объявил, что не будет ужесточать условия въезда для украинских туристов.

Так что, как и прежде, попасть на Кипр можно при следующих условиях:

сертификат о полной вакцинации от коронавируса (признаются все доступные в Украине вакцины)

негативный результат ПЦР-теста до вылета и еще один сразу по прибытию за свой счет

Несколько идей, чем заняться на Кипре, читайте в нашем отдельном материале.

Эстония

По-зимнему сказочная Эстония стала второй страной, которая решила не закрывать границы для украинцев. Таким образом, вакцинированные путешественники из Украины – Эстония признает все вакцины, которые официально используются в Украине – имеют право въезда в эту страну с любой целью без дополнительных условий.

В то же время невакцинированные путешественники из Украины имеют право въезжать в Эстонию только по уважительной причине при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и с прохождением 10-ти дневной самоизоляции.

Хорватия

Хорватия также решила остаться открытой для путешественников из Украины при тех же условиях, что и раньше:

сертификат о вакцининации от COVID-19 – признаются Pfizer, Moderna, Janssen/Johnson&Johnson и Sinopharm

отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген

справка о выздоровлении или положительный результат ПЦР-теста, полученный не позднее, чем за 11 дней до пересечения границы

При отсутствии одного из вышеупомянутых документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательного пребывания на 10-дневной самоизоляции с возможностью ее прекращения после сдачи тестов на коронавирус на территории Хорватии за свой счет.

Нидерланды

Нидерланды также сохранили возможность путешествий для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации. Однако добавили дополнительное условие – с 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда также будет необходим отрицательный результат теста на коронавирус.

Кроме того, при въезде в Нидерланды необходимо предоставить:

распечатанную и заполненную "Декларацию о вакцинации от COVID-19"

с 13 ноября 2021 года отрицательный результат теста на COVID-19

подтверждение вашего обратногбо рейса

При этом стоит учесть, что Нидерланды признают только сертификаты вакцинации, сгенерированные в приложении "Дія" и бумажные сертификаты с QR-code с портала "Дія". А вот "желтый сертификат" не считается Нидерландами доказательством вакцинации, следовательно, его нельзя использовать для въезда в страну.

Несколько идей, чем заняться в Нидерландах помимо Амстердама, читайте в нашем отдельном материале.

Чехия

Чехия решила остаться открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше. То есть, без дополнительных условий в страну могут попасть те туристы из Украины, которые прошли полный курс прививок вакциной, признанной ЕС, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield. Для подтверждения вакцинации Чехия признает сертификаты из приложения "Дія" – бумажные и электронные.

Несколько идей, чем заняться в Чехии, читайте в нашем отдельном материале.

Австрия

Австрия также сохранила полноценный безвизовый въезд для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации – без регистрации и без карантина. При этом Австрия признает все вакцины от коронавируса, которые используются в Украине. Подтверждение вакцинации может быть в приложении "Дія, распечатанное с QR-code или в форме "желтого сертификата".

А вот всем остальным путешественникам придется пройти регистрацию Pre-Travel-Clearance-PTC в течение 72 часов до въезда, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген, а по прибытию в Австрию отправиться на 10-дневный карантин, который может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Несколько идей, чем заняться в зимней Австрии, читайте в нашем отдельном материале.

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Материал будет обновляться…

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О том, какие страны Европы признают CoronaVac, читайте в нашем отдельном материале.

Также советуем следить за условиями въезда украинцев в разные страны мира на сайте МИД tripadvisor.mfa.gov.ua.

Марина Григоренко

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