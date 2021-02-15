Неотъемлемая часть карнавала Розенмонтаг в Германии - гигантские карикатурные фигуры из папье-маше, высмеивающие актуальные события на повестке дня в стране и в мире.

Традиционный предпасхальный карнавальный сезон в Германии завершается во второй половине февраля, после чего у христиан западного обряда наступает пост.

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Одно из финальных действ карнавального сезона - так называемый Розенмонтаг, или же "розовый понедельник". Обычно это довольно массовое действо, во время которого в разных городах Германии принято устраивать массовые шествия в карнавальных кастюмах.

Неотъемлемая часть карнавала - гигантские карикатурные фигуры из папье-маше, высмеивающие актуальные события на повестке дня в Германии и в мире. И хотя в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло без шествия с участием простых граждан, от едких кукол отказываться не стали.

В этом году среди главных тем: предстоящий уход с должности канцлера Германии Ангелы Меркель, приемником которой был избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет; уход Дональда Трампа с поста президента США; последствия отравления российского оппозиционера Алексея Навального для многолетнего лидера России Владимира Путина; запрет абортов в Польше; проблемы католической церкви; глобальное потепление и, конечно же, коронавирус.

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Автор: Марина Григоренко