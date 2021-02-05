В ближайшие выходные в Украине снова ударят морозы со снегом, но это не повод оставаться дома.
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Тем более, что для укрепления иммунитета в период пандемии очень полезны физическая активность и пребывание на свежем воздухе. К счастью, Киев - очень зеленый город, а потому здесь есть куча мест для такого досуга.
Возьмем хотя бы Голосеевский лес, который идеально подходит для прогулок в любое время года. Мы уже рассказывали вам о самых интересных маршрутах по этому огромному лесному массиву посреди города в теплое время года в нашем большом материале. Но, на самом деле, и зимой здесь очень красиво. Главное только тепло одеваться, не задерживаться в лесу до сумерек и иметь с собой теплый чай или кофе в термосе.
Кроме Голосейского леса в Киеве еще немало мест на прогулок на природе, с перечнем которых вы можете ознакомиться по ссылке.
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