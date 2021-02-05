Сильный снег, метели и мороз до -20°: в Укргидрометцентре дали прогноз на начало недели

Погода в Украине будет ухудшаться.

В Украину возвращаются морозы и снег / Фото ua.depositphotos.com

В воскресенье и понедельник, 7-8 февраля в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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"На Прикарпатье, в северных и центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели. Днем в южных областях снег с переходом в дождь, гололед",- говорится в сообщении.

Температура ночью -13°...-20°, днем -7°...-14° мороза, в южной части и на Прикарпатье ночью -3°...-10°, днем от -4° до +2°.

На дорогах страны гололедица.

Завтра, 6 февраля в южной части, на Прикарпатье и Винницкой области - снег, в Карпатах местами значительный снег на остальной территории без осадков.

Температура ночью -6°...-13°, в северных и центральных областях местами до -16°. Днем -1...-8°, На Закарпатье и юге Одесской области - дожди, температура в течение суток 0°...+5°.

Прогноз погоды на выходные от синоптика Натальи Диденко

На выходных в Украине обещают мороз. Самой холодной ожидается северная часть Украины и северо-восток.

"В ночные часы температура воздуха там будет достигать -10°...-15°, в ночь на воскресенье местами -15°...-22°. Днем в субботу будут щипать за щеки -4°...-9°, в воскресенье -9°...-12°", - написала она.

На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4°...-10°, в центральной части -9°...-15°, днем в субботу -1°...-6°, в воскресенье -4°...-9°.

Южная часть будет теплее. Днем 6 февраля около нуля, в воскресенье на юге ожидаются преимущественно "минусы". Закарпатье и Крым удержат в течение дня +2°...+5°.

Синоптик отметила, что антициклон Gizela обусловит преимущественно сухую погоду на значительной части территории. Однако 6 февраля предполагается снег на юге и юго-западе, а 7 февраля снег пройдет во всей западной части.

На Закарпатье и на юге Крыма вероятен дождь.

В Киеве на выходных будет морозно: в субботу ночью -10°...-12°, днем -5°...-7°. В воскресенье мороз усилится, ночью -15°...-17°, днем -9°...-12°.

В понедельник западный циклон с атмосферными фронтами принесет очередные снегопады. На дорогах ожидается гололедица.