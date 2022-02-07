Продлится фестиваль света в Копенгагене до 27 февраля 2022 года.

В столице Дании Копенгагене стартовал самый большой в Европе фестиваль света.

Как говорится в сюжете ТСН, всего в городе оформили более 50 инсталляций из LED-лент и гирлянд. Как только стемнеет, взрослые и дети могут прогуляться по самому большому парку Копенгагена или набережной, а также развлечься на подсвеченных аттракционах.

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Фестиваль света там проходит ежегодно, однако в этом году его ждали с особым энтузиазмом. Дело в том, что с 1 февраля 2022 года в Дании – первой в Европе – полностью отменили карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так что полюбоваться этой красотой сможет неограниченное количество посетителей.

Официально фестиваль света в Копенгагене стартовал еще 4 февраля, а продлится он до 27 февраля. Работать фестивальные локации будут с 17:00 до 23:00 ежедневно.

Помимо, собственно, самих локаций, посетителей фестиваля ждет еще и развлекательная программа, включая экскурсии с гидами. Подробнее о фестивале можно узнать по ссылке.

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