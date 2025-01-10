Горе-туристам понадобилась помощь спасателей.

В последние годы туристы все чаще полагаются в своих путешествиях на подсказки от искусственного интеллекта. Однако недавно это сыграло злую шутку с группой туристов в Польше.

Как пишет Portal Tatrzański, под руководством популярного чат-бота ChatGTP горе-туристы выбрали самый короткий, но очень опасный в зимнее время маршрут в горах Татрах – от Долины пяти польских прудов до Халы Гонсеницовой.

В итоге они не смогли преодолеть перевал Кшижне, в том числе из-за того, что погодные условия в тот день были действительно сложными – вызволять их пришлось спасателям.

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Отмечается, что никто из туристов не пострадал, но их безоговорочное доверие к современным технологиям было явно подорвано.

Тем временем, эксперты по походам напомнили, что при планировании маршрутов в горах лучшим другом каждого туриста является обычная карта.

Как сообщал УНИАН, прошлым летом молния убила 18-летнего туриста на самой высокой горе Германии, когда он решил вместе с друзьями отправиться в поход в сильную грозу.

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