Сейчас ищут безопасные для купания места.

Одесское побережье планируют частично открыть для пляжников.

Как отметил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона, сейчас руководство города вместе с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям ищут безопасные для купания места.

"Несколько дней назад в Грибовке произошел подрыв, погиб один из отдыхающих. Возле Одесчины местные власти запрещают купание, вы можете увидеть специальные знаки. В первую очередь хочу обратиться к тем, кто живет в Одесской области. На самом деле местные власти сейчас ищут совместно с ГСЧС участки, где можно будет безопасно купаться в море. Но в большинстве городов Одесской области это опасно", - акцентировал Монастырский.

Министр подчеркнул, что разминирование под водой это очень сложный процесс. Большинство водоемов Киевской, Харьковской и Черниговской областей остаются опасными.

"Там, где были боевые действия, это будет долгое разминирование. Для этого нужно специальное оборудование, которого у нас чрезвычайно мало. Речь идет, к примеру, о подводных дронах. Мы обратились к партнерам", - отметил министр.

По словам главы МВД, партнеры будут предоставлять как технику, так и специалистов.

Как писал УНИАН, одесские пляжи массово заполнили горожане, несмотря на опасность заминирования моря и побережья. За них взялась полиция - отдыхающих выгоняли с пляжей.

Также 11 июня на одном из пляжей Одесской области мужчина вместе с семьей проигнорировал запрет на посещение пляжей из-за минирования, умер в результате взрыва мины. Момент взрыва на пляже в Одесской области, во время которого погиб отдыхающий, попал на видео.

Правоохранители и представители власти повторяют призывы не выходить на прибрежную полосу Черного моря и не купаться в заминированном море.

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