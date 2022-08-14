Сейчас граждан РФ не волнуют массовые убийства украинцев.

Война в Украине длится полгода, но россиян не волнуют массовые убийства наших граждан и трагедии в Буче, Ирпене и Мариуполе. Только разговоры о потенциальном запрете на въезд в ЕС заставили их задуматься об ответственности. Вот почему необходимо ввести визовые ограничения для жителей РФ.

Такое объяснение опубликовал на своей персональной странице в Twitter советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Зачем требуются визовые ограничения для граждан России? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к бунту в России", — написал Подоляк.

Напомним, за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние 2 недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%. А чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского союза, предложит странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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