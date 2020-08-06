В МИД назвали количество стран, границы которых открыты для украинцев

За неделю перечень открытых для граждан Украины стран не изменился.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что на сегодняшний день для украинцев открыты границы 38 стран мира.

Читайте такжеЕС обновил список "безопасных" стран для въезда: попала ли в него Украина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга относительно актуального состояния границ в мире, путешествий во время пандемии COVID-19.

"Перечень стран, куда могут ехать украинцы. За эту неделю изменений не произошло - так же 38 стран, которые пускают украинцев, или безусловно, или при условии соблюдения определенных правил", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Кулеба заявил, что для украинцев границы открыли 39 стран. Среди них - Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и островная страна Сент-Люсия, расположенная в Карибском море.

Еще границы для украинцев открыли Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан.

31 июля Кулеба сообщил, что Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.