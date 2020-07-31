Сейшелы закрыли границы для украинских туристов - Кулеба

7 июля министр иностранных дел сообщил, что Сейшелы открыты для украинских туристов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"На прошлой неделе я объявлял страны, открытые или относительно открытые для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах. Было принято решение о закрытии страны для въезда украинских туристов, но при этом положительной является новость, что Болгария буквально вчера приняла решение, которым наоборот, продлила на месяц упрощенный порядок въезда для граждан Украины", - сказал Кулеба.

При этом министр отметил, что увеличивается количество граждан, посещающих интерактивную онлайн-карту путешествий по миру для украинцев на время пандемии COVID-19 (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/) для ознакомления с условиями и возможностью въезда в другие страны мира.

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"Тройка стран, которые пользуются наибольшим вниманием наших соотечественников - это Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Кулеба сообщил, что Сейшелы открыты для украинских туристов.

21 июля Кулеба заявил, что для украинцев границы открыли 39 стран мира. Среди них - Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и островная страна Сент-Люсия, которая расположена в Карибском море.

Еще границы для украинцев открыли Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Багамские острова и Ливан.

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