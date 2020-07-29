Отдых за границей в условиях пандемии: назван список стран, куда украинцы могут полететь

В перечне есть Болгария, Турция, Египет и Албания.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, куда сегодня украинцы могут полететь на отдых.

Читайте такжеИталия продлила чрезвычайное положение до середины октябряОб этом он написал в своем Telegram-канале.

Речь идет про следующие страны:

Болгария – при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;

Турция, Египет, Албания – въезд и возврат без ограничений;

Черногория – 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину;

Хорватия – обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.

При этом министр напомнил, что ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту.

«В «Борисполе», Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве рассказали, что делать украинцам, которые вернулись из красных зон.

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