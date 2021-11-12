Словацкая сторона признает все имеющиеся в Украине вакцины от коронавируса.

Словакия стала 12-й страной, решившей остаться открытой для туристов из Украины после ее исключения из "зеленого списка" Евросоюза.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Словакия осталась открытой для путешествий украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Продолжаем работать с партнерами в ЕС, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для граждан Украины", – написал министр.

Условия въезда в Словакию для украинцев

С 11 ноября 2021 года Словацкая Республика вводит запрет на частные и туристические поездки для граждан Украины, кроме тех, что прошли полный курс вакцинации от коронавируса. С момента завершения курса вакцинации должно пройти по крайней мере 14 дней, но не более, чем 12 месяцев.

Читайте такжеУик-энд в Братиславе: что делать, если вас вдруг занесло в столицу СловакииСловакия признает украинские сертификаты вакцинации в приложении "Дія" или бумажное свидетельство ВОЗ, выданное семейным врачом, на английском языке. Попасть в страну можно с такими вакцинами: BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Spikevax (Moderna), AstraZeneca (Vaxzevria), Johnson&Johnson/Janssen, Pharmaceuticals (Janssen), Covaxin (Bharat Biotech), Sinopharm и Sinovac (CoronaVac).

Для въезда на территорию Словакии все лица в возрасте от 12 лет и 2 месяцев обязаны зарегистрироваться по ссылке, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны.

В случае прибытия на территорию Словакии воздушным транспортом, лицо должно до выезда заполнить форму по ссылке.

Как сообщал УНИАН, ранее Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция сохранили возможность для украинцев путешествовать в эти страны.

Автор: Марина Григоренко