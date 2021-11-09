Таким образом, государствам-членам ЕС рекомендовано ограничить возможность для осуществления несущественных (туристических) поездок для путешественников из Украины.

Европейский союз решением от 9 ноября 2021 года официально исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий, учитывая ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в нашей стране.

Соответствующее решение было опубликовано сегодня на сайте Совета ЕС.

Таким образом, государствам-членам ЕС рекомендовано ограничить возможность для осуществления несущественных (туристических) поездок для путешественников из Украины.

"На несущественные поездки в ЕС из стран или организаций распространяется временное ограничение на поездки. Это не исключает возможность для государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников", – идет речь в документе.

Также из "зеленого" списка исключили Сингапур.

Кроме того, в ЕС и далее действует разрешение на въезд гражданам из таких государств, как Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Перу, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Уругвай, а также Китай, но в том случае, если китайские власти на принципах взаимности отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС.

Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и, в случае необходимости, может обновляться.

Кроме того, согласно сообщению, ограничения на поездки могут быть отменены для специальных административных регионов Китая – Гонконг и Макао.

Отдельно сказано, что постепенно можно отменять ограничения для Тайваня как для образования, которое не признано как государство по крайней мере одной страной-членом ЕС.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами Евросоюза для посещения ЕС.

Также эта рекомендация касается ассоциированных стран с Шенгеном: это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

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Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что это еще не означает полного закрытия границ ЕС для путешественников из Украины.

"После исключения Украины из "зеленого" списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев", – подчеркнул глава МИД.

В то же время в МИД Украины разъяснили, что недавно ЕС изменил подход к временным ограничениям на туристические поездки и рекомендовал государствам-членам ЕС открыть границы для полностью вакцинированных путешественников при условии прохождения тестов при пересечении границ.

Авторы: Марина Григоренко, Виталий Саенко