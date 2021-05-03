Реставрационные работы обойдутся в 18 миллионов долларов.

В римском Колизее планируют отреставрировать покрытие арены. Стоимость ремонта обойдется в 18 млн долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

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Как сообщается, ремонт планируют завершить к 2023 году. Новый пол площадью три тысячи квадратных метров сделают из дерева, он скроет подземные помещения так, как это было 2 тысячи лет назад.

Выбранная конструкция пола представляет собой решетку из специально обработанных деревянных реек, которые можно вращать, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Новое покрытие будет установлено на уровне первоначального пола, который был построен около 80 г. н.э.

Отметим, что до пандемии Колизей был самым посещаемым местом Италии, и только за 2019 год его посетили более 7,6 миллиона человек.

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Автор: Екатерина Лиманская