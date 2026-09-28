SpaceX запустила самую большую и мощную ракету в мире (видео)

Компания Илона Маска впервые выводит свою революционную систему Starship на орбиту.

В понедельник, 28 сентября, американская компания SpaceX осуществила 14-й тестовый запуск космической системы Starship. Впервые в истории программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Трансляцию запуска можно посмотреть на портале Spaceflight Now.

Запуск Starship осуществили с площадки Starbase в Техасе. С помощью Starship компания SpaceX намерена вывести на орбиту 26 спутников Starlink третьего поколения, что станет первым орбитальным развертыванием спутников нового поколения.

Высота полёта Starship составит около 275 км, а продолжительность – около десяти часов. После схода с орбиты корабль должен приводниться в Тихом океане, у западного побережья Южной Америки.

Видео дня

Ранее Starship неоднократно бывал в космосе, но корабль намеренно запускали так, чтобы он не совершал полного оборота вокруг Земли. Траекторию рассчитывали так, чтобы в случае полной потери связи или отказа двигателей он падал в заранее определённый безлюдный район океана.

Предыдущий, 13-й полёт Starship состоялся 25 июля. Во время него ракета впервые в истории доставила в космос реальную полезную нагрузку – 20 спутников Starlink V3. В то же время из-за суборбитальной траектории аппараты не вышли на орбиту: после непродолжительного полёта они вошли в атмосферу и сгорели.

Сам Starship успешно приводнился в Индийском океане и после этого ещё некоторое время оставался на поверхности воды.

Starship – справка

Starship призван коренным образом изменить рынок космических запусков, поскольку это первая в истории полностью многоразовая сверхтяжелая космическая система, способная выводить на орбиту колоссальные объемы груза по относительно низкой цене.

С конструктивной точки зрения Starship – это двухступенчатая, полностью многоразовая сверхтяжелая ракета-носитель. Она является самой большой и самой мощной ракетной системой в мире. Система состоит из ускорителя Super Heavy и космического корабля Starship.

Обе ступени Starship оснащены двигателями Raptor. В качестве топлива они используют жидкий метан, а в качестве окислителя – жидкий кислород. В будущем Starship планируется использовать для доставки астронавтов на поверхность Луны, а также для создания самодостаточной колонии на Марсе.

SpaceX – другие новости

Ранее NASA опубликовало новые снимки Луны, на которых виден свежий кратер. Его появление связано с падением обломка ракеты компании SpaceX, который врезался в лунную поверхность в начале августа.

Речь идет о верхней ступени Falcon 9. Ракета доставила на траекторию к Луне два коммерческих посадочных аппарата. После запуска первая ступень, обеспечивавшая разгон ракеты, вернулась на Землю, а верхняя продолжила полет вместе с полезной нагрузкой.

Напомним также, что недавно SpaceX представила планы по созданию крупнейшего в своей истории ракетного стартового комплекса на юге Луизианы. Ориентировочная стоимость этого масштабного проекта составляет около 100 миллиардов долларов.

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