Швейцарию назвали самой безопасной страной мира для солотуристок / фото REUTERS

Швейцарию признали самой безопасной страной мира для женщин-туристок, путешествующих в одиночку

Как отмечается в свежем исследовании iVisa, только 2% женщин сообщили о том, что подвергались насилию со стороны мужчин в этой альпийской стране. При этом в целом по Швейцарии фиксируется низкий уровнь преступности и высокий уровнь. Одновременно страна известна своей потрясающей природной красотой, особенно горными видами, а также славится своей прекрасной инфраструктурой, дружелюбными людьми и высококачественным шоколадом.

Вторую строчку в рейтинге заняла Ирландия, привлекающая женщин-туристок своей природной красотой и безопасностью, а замкнула тройку лидеров Канада, где можно наслаждаться свободой исследования без страха за свою безопасность или сохранность своих вещей.

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В целом авторы исследования отмечают, что 74% опрошенных женщин путешествовали по миру в одиночку или намереваются это сделать. Среди причин такой популярности солотуризма среди женщин называют возможность самостоятельно определять свой маршрут, потенциал для новых знакомств, обретение уверенности, самопознание и ощущение свободы.

20 самых безопасных стран мира для солотуристок в 2025 году

  1. Швейцария
  2. Ирландия
  3. Канада
  4. Финляндия
  5. Исландия
  6. Швеция
  7. Норвегия
  8. Дания
  9. Нидерланды
  10. Австрия
  11. Япония
  12. Португалия
  13. Испания
  14. Германия
  15. Новая Зеландия
  16. Бельгия
  17. Коста-Рика
  18. Австралия
  19. Словения
  20. Франция

Как сообщал УНИАН, ранее опытные солотуристы рассказали о своих любимых странах, где они чувствовали себя комфортно и безопасно. Особенно часто путешественники вспоминали Японию.

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