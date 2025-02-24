Швейцария привлекает женщин своей безопасностью и красотой.

Швейцарию признали самой безопасной страной мира для женщин-туристок, путешествующих в одиночку.

Как отмечается в свежем исследовании iVisa, только 2% женщин сообщили о том, что подвергались насилию со стороны мужчин в этой альпийской стране. При этом в целом по Швейцарии фиксируется низкий уровнь преступности и высокий уровнь. Одновременно страна известна своей потрясающей природной красотой, особенно горными видами, а также славится своей прекрасной инфраструктурой, дружелюбными людьми и высококачественным шоколадом.

Вторую строчку в рейтинге заняла Ирландия, привлекающая женщин-туристок своей природной красотой и безопасностью, а замкнула тройку лидеров Канада, где можно наслаждаться свободой исследования без страха за свою безопасность или сохранность своих вещей.

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В целом авторы исследования отмечают, что 74% опрошенных женщин путешествовали по миру в одиночку или намереваются это сделать. Среди причин такой популярности солотуризма среди женщин называют возможность самостоятельно определять свой маршрут, потенциал для новых знакомств, обретение уверенности, самопознание и ощущение свободы.

20 самых безопасных стран мира для солотуристок в 2025 году

Швейцария Ирландия Канада Финляндия Исландия Швеция Норвегия Дания Нидерланды Австрия Япония Португалия Испания Германия Новая Зеландия Бельгия Коста-Рика Австралия Словения Франция

Как сообщал УНИАН, ранее опытные солотуристы рассказали о своих любимых странах, где они чувствовали себя комфортно и безопасно. Особенно часто путешественники вспоминали Японию.

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