Трамп утверждает, что Зеленский согласился 'поумерить пыл' в отношении российских НПЗ

Трамп заявил, что у Зеленского "есть и другие меры, которые он может предпринять".

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского "поумерить пыл" в отношении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, и тот якобы согласился. Об этом Трамп сказал в комментарии журналисту Fox News.

"Большая проблема заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрываются. Это не столько ближневосточная проблема, сколько проблема России - из-за того, что Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина подрывает дизельные НПЗ в России, потому что они перерабатывают много нефти. И я говорил с президентом Зеленским," - Трамп.

Журналисты уточнили, что ответил на эту просьбу Зеленский. По словам Трампа, президент Украины сказал: "Ну, мы, вероятно, так и поступим".

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Трамп объяснил свою просьбу тем, что удары по российским НПЗ могут создать "мировую проблему".

Я сказал Зеленскому: "Тебе надо поумерить пыл насчет нефтеперерабатывающих заводов". Есть и другие меры, которые он может предпринять", - заявил президент США.

Трамп переживает из-за ударов по НПЗ России

Президент США ранее заявил, что Россия утратила контроль над своей дизельной промышленностью из-за войны с Украиной.

В разговоре с президентом Зеленским Трамп призвал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за опасений, что эти атаки усугубляют глобальный дефицит дизельного топлива и провоцируют рост цен.

При этом Зеленский заявлял, что Трамп не требовал от него одностороннего отказа от ударов по российским НПЗ.

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