Особенно часто путешественники выделяли Японию как лучшую страну для одиночных поездок.

Все больше туристов предпочитают путешествовать в одиночку, чтобы получить более полный спект впечатлений от поездки. Однако также такое формат отдыха несет определенные риски, главным образом, касающиеся безопасности.

При этом иногда опыт сольного путешествия в некоторые места настолько огорчает туристов, что они больше никогда не хотят туда возвращаться. Однако также есть страны, которые навсегда влюбляют в себя путешественников-одиночек.

В свежем обсуждении на Reddit солотуристы назвали лучшие страны, которые они когда-либо посещали самостоятельно.

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Запустил опрос пользователь с ником Stock_Lawfulness_144, который сам еще никогда не путешествовал сольно, но очень хочет попробовать и потому желает услышать мнение опытных туристов.

"На самом деле просто интересно узнать об опыте путешествий людей в одиночку и были ли какие-то конкретные страны лучше других. Я знаю, что можно путешествовать в одиночку где угодно, но больше интересуют места, очень дружелюбные к солопутешествиям. Я никогда не путешествовал в одиночку и всегда хотел, но немного колеблюсь. Я знаю, что мне нужно это сделать, и в конце концов я это сделаю!!", – написал он.

В итоге его вопрос получил почти четыре сотни ответов, описывающих лучшие страны для солотуристов по всему миру:

"Босния! Люди очень дружелюбные, захватывающие виды и пейзажи красивые. Также довольно дешево путешествовать", – ответил пользователь rymenhild.

"Вьетнам. Супербезопасный, потрясающий, гостеприимный. Привыкший к туристам, поэтому там легко перемещаться", – добавил путешественник с ником NoBirthday4234.

"Перу было для меня самым стоящим, провел много времени в одиночестве или почти в одиночестве в дикой природе, это было здорово", – поделился пользователь Obsidienne96.

"Словения. Великолепное место. Я был единственным азиатом везде, куда бы я ни пошел в стране, и, за исключением любопытных взглядов старшего поколения, ко мне не относились по-другому. Черт, один старик даже подошел ко мне в продуктовом магазине, чтобы попросить помочь ему с кассой самообслуживания... Люди были очень милы и могли свободно говорить со мной по-английски, в отличие от Парижа. Улицы были чистыми, а дороги в основном были отличными для езды. Относительно доступно по сравнению с моей родной страной (Сингапуром) и Западной Европой. Одни только пещеры Скочьян делают это место достойным посещения", – рассказал солотурист с ником beardpapasenjoyer.

"Япония, по-моему, лучшая страна для одиночных путешествий. Как будто вся страна была создана для этого", – написал пользователь FloridaWings, и, пожалуй, именну эту страну чаще всего упоминали и другие опытные солотуристы.

"Я, пожалуй, выделил бы Малайзию, в частности, Сабах на Борнео. Я большой любитель природы, поэтому пребывание в небольшом тропическом убежище на краю тропического леса было одним из лучших впечатлений в моей жизни. Мне понравилось сидеть в гамаке, читать книгу, пока садилось солнце, и слушать хор существ, издающих невероятный шум. Также увидеть орангутангов в дикой природе было хорошей галочкой в ​​списке желаний", – добавил путешественник с ником VisitWinchester.

"Южная Корея! Я прожила там шесть месяцев, и как женщина я могла гулять одна в 3 часа ночи и быть в полной безопасности. Культура была такой доброй, история такой самобытной, и я действительно узнала, кто я, в буддийских храмах и походах с рюкзаком по маленьким деревням – иногда я жила где-то неделю и не сказала ни слова", – поделилась опытом туристка с ником Organic-Roof-8311.

"Это не самое захватывающее место в мире, но система общественного транспорта в Нидерландах настолько обширна и удобна для пользователя (достаточно просто приложить кредитную карту и поехать), что просто бродить по стране без всякого плана было бы мечтой", – добавила путешественница с ником HotelLima6.

Кроме того, пользователи упоминали среди лучших направлений для солотуристов такие сраны, как Китай, Филиппины, Таиланд, Италия, Португалия, Болгария, Румыния, Исландия, Греция, Австралия, Новая Зеландия, Боливия, Мексика, Чили, Канада и многие другие.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по путешествиям Йен Смит дал пять полезных советов для тех, кто отправляется в свое первое солоприключение.

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