Авиакомпания готова использовать еще 7 аэропортов и стать крупным инвестором в нашей стране.

Если в ближайшие месяцы Украина подпишет Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом, ирландский лоукостер Ryanair будет готов начать в стране агрессивную экспансию.

Об этом, как сообщает Reuters, заявил исполнительный директор авиакомпании Майкл О'Лири.

"Единственный рынок, на который я хотел бы указать, - это Украина. Я полагаю, мы станем крупным инвестором в Украине, когда она присоединится к европейскому "открытому небу", - гласит обращение О'Лири к инвесторам после ежегодного собрания Ryanair 16 сентября.

Читайте такжеУкраинцам рассказали, что будет с ценами на авиабилеты после подписания Соглашения об "открытом небе" с ЕСОн уточнил, что в Украине имеется до 12 аэропортов, которые готова использовать Ryanair. Сейчас авиакомпания используется лишь пять из них.

По словам О'Лири, авиаперевозчик делает ставку на рабочих мигрантов, а также заинтересован во внутреннем рынке Украины.

"Я полагаю, мы будем агрессивно двигаться к этой модели", - сказал директор Ryanair.

Как уже сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина может подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом уже осенью этого года.

Автор: Станислав Кожемякин