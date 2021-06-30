Соглашение позволит украинским авиаперевозчикам получить расширенный доступ на рынок ЕС.

Украина может подписать Соглашение об Общем авиационном пространстве с Европейским Союзом уже осенью.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, надеюсь, мы сможем подписать физически этой осенью. Такое соглашение означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину», - сказал он.

По словам премьера, появление такой конкуренции приведет к снижению цен на билеты и будет способствовать формированию в Украине открытого, конкурентного и прозрачного авиационного рынка.

Соглашение с ЕС

28 июня Совет Европейского Союза дал согласие на подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Ожидается, что документ будет подписан осенью 2021 года.

По мнению президента Владимира Зеленского, соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС после подписания, ратификации и вступления в силу будет способствовать удешевлению авиабилетов и расширению географии путешествий.

Переговоры с ЕС о совместном авиапространстве

Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиапространстве, который позволил бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины.

Ранее подписание соглашения было невозможным из-за спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, и Украина не имела права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения по этому вопросу. 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об «открытом небе».

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Автор: Павел Степанец