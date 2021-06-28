Ожидается, что документ будет подписан осенью 2021 года.

Совет Европейского Союза дала согласие на подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Как отмечается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС, также приветствуется подписание подобных соглашений с Арменией, Тунисом и Катаром.

Читайте такжеВ Харькове туристы не смогли вылететь в Турцию – им не хватило мест на самолете (видео)Указывается, что эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. Также они будут способствовать развитию торговли, туризма, инвестициям и экономическому и социальному развитию.

«Совет (ЕС - УНИАН) готов подписать четыре важных авиационных соглашения, которые улучшат доступ на рынок авиакомпаний и усовершенствуют связи и свободу передвижения граждан. В то же время они гарантируют высокий уровень безопасности и обеспечат равные условия», - заявил министр инфраструктуры Португалии Педро Нуну Сантос (Pedro Nuno Santos), который председательствует в Европейском Совете.

В Совете ЕС указывают, что соглашения с Украиной, Арменией и Тунисом снимут рыночные ограничения в отношении соседних с ЕС стран и привяжут эти страны к внутреннему авиационному рынку ЕС, поскольку они одобрят авиационные стандарты ЕС и будут внедрять авиационные правила ЕС.

Соглашение с Катаром откроет рынок на уровне со всеми 27 государствами-членами, модернизируя правила и стандарты, существующие в настоящее время для рейсов между Катаром и ЕС. Отмечается, что это первое соглашение между ЕС и страной Персидского залива.

«Все четыре соглашения содержат надежные экологические, социальные и тщательные подготовленные положения о конкуренции с мощными механизмами ее обеспечения, чтобы избежать какого-либо искажения конкуренции или других злоупотреблений», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение относительно Украины, Армении и Катара позволяют применять эти соглашения на временной основе до завершения процедур, необходимых для вступления документа в силу.

Ожидается, что четыре соглашения будут подписаны осенью 2021 года. После этого каждое соглашение должно быть ратифицировано каждым государством-членом, ЕС и другой стороной.

Справка УНИАН. Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиапространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины.

Ранее подписание соглашения было невозможным из-за спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, и Украина не имела права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения по этому вопросу. 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об «открытом небе».

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Автор: Константин Гончаров