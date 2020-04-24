Экскурсию по мини-скульптурам из Украины и Венгрии покажут онлайн

В эту субботу будут представлены мини-скульптурки из Одессы, Черновцов, Ужгорода, Мукачево, Воеводино, а также Будапешта.

Завтра, 25 апреля, состоится онлайн-экскурсия под названием «Мини-скульптурки вживую» из пяти городов Украины и Будапешта (Венгрия).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил президент Закарпатской туристической организации Федор Шандор.

По его словам, это будет первое такого рода мероприятие, с которого стартует серия международных экскурсий «Мини-скульптурки вживую». Участников ждут различные города, страны, много историй от интересных гидов.

«В эту субботу будут представлены мини-скульптурки из Украины и Венгрии. Кроме Будапешта, в этом стриме - Одесса, Черновцы, Ужгород, Мукачево и закарпатское Воеводино», - добавил Шандор.

Он также уточнил, что в трех следующих экскурсиях, кроме Украины и Венгрии, будут охвачены еще города Словакии, Норвегии и Польши.

«Только в Ужгороде сейчас 45 мини-скульптурок, конечно, мы не все сразу будем показывать завтра, а постепенно. Интересных скульптурок, как и историй, связанных с ними, будет много», - рассказал Шандор.

Присоединиться к экскурсии, которая начнется завтра в 11:00, можно в сети Facebook по ссылке https://www.facebook.com/events/258500661991034.