Ночной клуб Hï Ibiza! признали лучшим в мире в 2024 году / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, instagram.com/hiibizaofficial

Хотя берлинская техно-сцена известна на весь мир и даже попала в список культурного наследия ЮНЕСКО, по состоянию на 2024 лучшие ночные клубы мира расположены вовсе на в немецкой столице.

Так, согласно свежему рейтингу International Nightlife Association, возглавляет список клуб Hï Ibiza! на испанском острове Ибица – главном тусовочном туристическом месте Европы. Это ночное заведение вместимостью 5 тысяч человек, где звучат хаус, техно и электронная музыка, является одним из самых известных мест на острове вечеринок.

Второе место занял клуб Green Valley в бразильском городе Камбориу, а замкнул тройку лидеров Ushuaïa Ibiza также на Ибице.

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В целом в топ-10 рейтинга попали сразу пять ночных клубов в Испании. А вот единственный немецкий клуб в десятке Bootshaus расположен не в Берлине, а в Кельне – у него четвертое место. Тем временем, среди клубов немецкой столицы выше всех оказался знаменитый на весь мир Berghain, у которого 51 место.

10 ночных клубов мира в 2024 году

  1. Hï Ibiza, Ибица, Испания
  2. Green Valley, Камбориу, Бразилия
  3. Ushuaïa Ibiza, Ибица, Испания
  4. Bootshaus, Кельн, Германия
  5. Echostage, Вашингтон, США
  6. E11even, Майами, США
  7. Shôko Barcelona, Барселона, Испания
  8. DC-10, Ибица, Испания
  9. Opium Barcelona, Барселона, Испания
  10. Avant Gardner / The Brooklyn Mirage, Нью-Йорк, США

Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный журнал о развлечения и культурной жизни Time Out назвал 13 городов мира, где в 2024 году бурлит самая насыщення ночная жизнь. Возглавила рейтинг бразильская столица Рио-де-Жанейро.

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