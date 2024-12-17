Хотя берлинская техно-сцена известна на весь мир и даже попала в список культурного наследия ЮНЕСКО, по состоянию на 2024 лучшие ночные клубы мира расположены вовсе на в немецкой столице.
Так, согласно свежему рейтингу International Nightlife Association, возглавляет список клуб Hï Ibiza! на испанском острове Ибица – главном тусовочном туристическом месте Европы. Это ночное заведение вместимостью 5 тысяч человек, где звучат хаус, техно и электронная музыка, является одним из самых известных мест на острове вечеринок.
Второе место занял клуб Green Valley в бразильском городе Камбориу, а замкнул тройку лидеров Ushuaïa Ibiza также на Ибице.
В целом в топ-10 рейтинга попали сразу пять ночных клубов в Испании. А вот единственный немецкий клуб в десятке Bootshaus расположен не в Берлине, а в Кельне – у него четвертое место. Тем временем, среди клубов немецкой столицы выше всех оказался знаменитый на весь мир Berghain, у которого 51 место.
10 ночных клубов мира в 2024 году
- Hï Ibiza, Ибица, Испания
- Green Valley, Камбориу, Бразилия
- Ushuaïa Ibiza, Ибица, Испания
- Bootshaus, Кельн, Германия
- Echostage, Вашингтон, США
- E11even, Майами, США
- Shôko Barcelona, Барселона, Испания
- DC-10, Ибица, Испания
- Opium Barcelona, Барселона, Испания
- Avant Gardner / The Brooklyn Mirage, Нью-Йорк, США
Как сообщал УНИАН, ранее влиятельный журнал о развлечения и культурной жизни Time Out назвал 13 городов мира, где в 2024 году бурлит самая насыщення ночная жизнь. Возглавила рейтинг бразильская столица Рио-де-Жанейро.
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