Немецкая столица все еще является лучшим тусовочным местом Европы, но лидером в мире стал совсем другой город.

До 2020 года путешествия с целью посещения самых известных ночных клубов мира, различных концертов и прочих тусовочных мероприятий были довольно популярным явлениям среди молодых туристов. Однако пандемия коронавируса фактически похоронила этот тренд. Теперь же, на фоне того как туризм выходит на допандемийные уровни, интерес к нему постепенно возвращается.

Влиятельный журнал о развлечения и культурной жизни Time Out назвал 13 городов мира, где в 2024 году бурлит самая насыщення ночная жизнь.

1. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Первое место для города, где проходит знаменитый бразильський карнавал – фактически крупнейшая вечеринка в мире – выглядит абсолютно логичным. Ночная жизнь в этом шумном приморском городе получила 90% качества, а местные жители также высоко оценили его доступность. Согласно опросу местных жителей, лучшее, что есть в Рио, – это богемные бары района Лапа, живая музыка, танцевальные залы и спонтанные самба-вечеринки на открытом воздухе.

Видео дня

"Прошли те времена, когда ночные клубы были излюбленными местами ночного отдыха в Рио-де-Жанейро. В оживленном районе Ботафого перспективные гастрономические заведения, такие как Alba и Vian Cocktail Bar, по выходным становятся танцполами, а улицы никогда не были столь оживленными с момента окончания пандемии", – говорит редактор Time Out Rio de Janeiro Рената Магальес.

2. Манила, Филиппины. Ночной отдых в филиппинской столице оказался самым доступным в финансовом плане. Также ночная жизнь Манилы получила впечатляющие 78% качества, а местные жители описывают город как "красивый", "яркий" и "живой". По словам местных жителей, ночная жизнь Манилы имеет преимущество благодаря своим ночным продуктовым рынкам, таким как Divisoria, и оживленным районам Poblacion и Bonifacio Global City.

"Ночная жизнь в Маниле легко может соперничать с Гонконгом и Таиландом. Я считаю, что мне повезло жить в деревне Сальседо, где находится улица L.P. Leviste Street, недавно названная Time Out одной из самых крутых улиц в мире. Сальседо полна ресторанов и любимых заведений, но мой главный выбор – недавно открывшийся Papillon, который предлагает модернизированную азиатскую кухню и открыт для коктейлей до раннего утра", – говорит автор из Манилы Хоакин Эрнандес.

3. Берлин, Германия. Немецкая столица с ее легендарной клубной сценой, техно-вечеринками и статусом круглосуточного города все еще является лучшим тусовочным местом в Европе. Ночная жизнь там получила 82% за качество и 48% за доступность, а местные жители особо выделяют культовые клубы Tresor и Matrix наряду с оживленными кварталами Фридрихсхайн и Варшауэрштрассе.

Реклама

"За последние несколько лет некоторые любимые заведения ночной жизни были закрыты – совсем недавно это был Loophole в Нойкельне – но Берлин продолжает изобретать себя заново. Уличные рейвы (распространяемые через сарафанное радио) вернулись, в то время как бывшая команда Griessmühle открыла RSO, где проходят качественные техно-вечеринки. Я также заметила тенденцию к более мягким, более полезным (по берлинским меркам) мероприятиям: Fandango устраивает еженедельную пляжную вечеринку на берегу Плетцензее, а эмбиент-бар Kwia не рекомендует ходить в обуви. И несмотря на периодические перешептывания о том, что это уже неактуально, я все еще считаю, что Berghain – отличный способ размяться в воскресенье днем, и у них новая звуковая система", – говорит берлинский автор Анна Гири-Майер.

Еще 10 городов мира с лучшей ночной жизнью в 2024 году

4. Гвадалахара, Мексика.

5. Остін, Техас, США.

6. Лагос, Нигерия.

Реклама

7. Роттердам, Нидерланды.

8. Манчестер, Англия.

9. Будапешт, Венгрия.

10. Аккра, Гана.

Как сообщал УНИАН, ранее берлинскую техно-сцену внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.