До 2020 года путешествия с целью посещения самых известных ночных клубов мира, различных концертов и прочих тусовочных мероприятий были довольно популярным явлениям среди молодых туристов. Однако пандемия коронавируса фактически похоронила этот тренд. Теперь же, на фоне того как туризм выходит на допандемийные уровни, интерес к нему постепенно возвращается.
Влиятельный журнал о развлечения и культурной жизни Time Out назвал 13 городов мира, где в 2024 году бурлит самая насыщення ночная жизнь.
1. Рио-де-Жанейро, Бразилия. Первое место для города, где проходит знаменитый бразильський карнавал – фактически крупнейшая вечеринка в мире – выглядит абсолютно логичным. Ночная жизнь в этом шумном приморском городе получила 90% качества, а местные жители также высоко оценили его доступность. Согласно опросу местных жителей, лучшее, что есть в Рио, – это богемные бары района Лапа, живая музыка, танцевальные залы и спонтанные самба-вечеринки на открытом воздухе.
"Прошли те времена, когда ночные клубы были излюбленными местами ночного отдыха в Рио-де-Жанейро. В оживленном районе Ботафого перспективные гастрономические заведения, такие как Alba и Vian Cocktail Bar, по выходным становятся танцполами, а улицы никогда не были столь оживленными с момента окончания пандемии", – говорит редактор Time Out Rio de Janeiro Рената Магальес.
2. Манила, Филиппины. Ночной отдых в филиппинской столице оказался самым доступным в финансовом плане. Также ночная жизнь Манилы получила впечатляющие 78% качества, а местные жители описывают город как "красивый", "яркий" и "живой". По словам местных жителей, ночная жизнь Манилы имеет преимущество благодаря своим ночным продуктовым рынкам, таким как Divisoria, и оживленным районам Poblacion и Bonifacio Global City.
"Ночная жизнь в Маниле легко может соперничать с Гонконгом и Таиландом. Я считаю, что мне повезло жить в деревне Сальседо, где находится улица L.P. Leviste Street, недавно названная Time Out одной из самых крутых улиц в мире. Сальседо полна ресторанов и любимых заведений, но мой главный выбор – недавно открывшийся Papillon, который предлагает модернизированную азиатскую кухню и открыт для коктейлей до раннего утра", – говорит автор из Манилы Хоакин Эрнандес.
3. Берлин, Германия. Немецкая столица с ее легендарной клубной сценой, техно-вечеринками и статусом круглосуточного города все еще является лучшим тусовочным местом в Европе. Ночная жизнь там получила 82% за качество и 48% за доступность, а местные жители особо выделяют культовые клубы Tresor и Matrix наряду с оживленными кварталами Фридрихсхайн и Варшауэрштрассе.
"За последние несколько лет некоторые любимые заведения ночной жизни были закрыты – совсем недавно это был Loophole в Нойкельне – но Берлин продолжает изобретать себя заново. Уличные рейвы (распространяемые через сарафанное радио) вернулись, в то время как бывшая команда Griessmühle открыла RSO, где проходят качественные техно-вечеринки. Я также заметила тенденцию к более мягким, более полезным (по берлинским меркам) мероприятиям: Fandango устраивает еженедельную пляжную вечеринку на берегу Плетцензее, а эмбиент-бар Kwia не рекомендует ходить в обуви. И несмотря на периодические перешептывания о том, что это уже неактуально, я все еще считаю, что Berghain – отличный способ размяться в воскресенье днем, и у них новая звуковая система", – говорит берлинский автор Анна Гири-Майер.
Еще 10 городов мира с лучшей ночной жизнью в 2024 году
4. Гвадалахара, Мексика.
5. Остін, Техас, США.
6. Лагос, Нигерия.
7. Роттердам, Нидерланды.
8. Манчестер, Англия.
9. Будапешт, Венгрия.
10. Аккра, Гана.
Как сообщал УНИАН, ранее берлинскую техно-сцену внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.
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