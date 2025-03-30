К тому же посещение этих городов не ударит по кошельку.

Если вы хотите посетить красивый европейский город, но без толп туристов, попробуйте эти малоизвестные направления.

Любитель путешествий TikToker @sandymakessense поделиласьнекоторыми направлениями в Европе, о которых вы "вероятно никогда не слышали", но где можно сполна насладиться отдыхом, пишет Express.

Париж - самый посещаемый город в Европе с показателем 50 млн туристов в год, далее идет Лондон с 40 млн посетителей и Рим с более чем 35 млн туристов в год.

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Но если вы хотите чего-то менее суетливого, чем эти прекрасные, но очень оживленные города, то у @sandymakessense есть места для вас. "Вот три бюджетных направления, где можно избежать толпы в 2025 году", - написала она.

Рига, Латвия

Те, кто ищет красочное и уютное место, полное кофеен, рынков с возможностью для винтажного шопинга, необычных баров и арт-сцены, добавьте столицу Латвии Ригу в список, посоветовала путешественница.

Центр Риги является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известным своим ар-нуво/югендстилем и деревянной архитектурой 19 века.

По отзывам туристов, "латвийская столица Рига полна исторических зданий, музеев и достопримечательностей", поэтому на ее посещение можно отводить как минимум пару дней.

Андалусия, Испания

Далее @sandymakessense порекомендовала "регион Испании, который выглядит так, будто вы в Марокко".

"Арабские культурные влияния и испанские традиции делают Андалусию одним из моих любимых мест в Европе. Торгуйтесь на базарах и любуйтесь архитектурой и забавными местными обычаями", - посоветовала туристка.

Lonely Planet пишет об этом испанском регионе так: "Андалусия - это круглогодичное направление. Длинные дни, много солнца и песка - это лишь некоторые из поводов приехать в Андалусию. Водные виды спорта доступны целый год: каякеры, любители снорклинга, пловцы и кайтсерферы стекаются на пляжи Коста-де-ла-Лус и Коста-дель-Соль".

Гданьск и Сопот, Польша

Последним предложением @sandymakessense было попробовать Гданьск и Сопот в Польше, "где можно провести очень модный, красочный и крутой городской отпуск".

Мало того, за этим может последовать "расслабляющий балтийский спа-отдых в одном из лучших курортных городов Европы".

Блогер Where Goes Rose поделился, что Гданьск стоит посетить, так как "все здания здесь прекрасны", ночная жизнь фантастическая, и это еще и дешево.

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Назван город в Италии, который отлично подойдет для летнего отпуска. Этот город, расположенный на известняковых скалах, признан самым гостеприимным в мире.

Кроме того, в Италии есть город, который будто застыл в Средневековье. Все основные достопримечательности города сосредоточены на одной небольшой территории, что удобно для пеших прогулок.

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