Этот очаровательный город, расположенный на известняковых скалах, признан самым гостеприимным в мире.

Италия богата множеством красивых пляжей вдоль побережья Средиземного моря, включая пляжи с белым песком и невероятными скалистыми бухтами.

Но есть один захватывающий пляжный город, который находится в стороне и где туристы могут рассчитывать на теплый прием от местных, пишет Express. Этот город - Полиньяно-а-Маре, расположенный на известняковых скалах.

Город, в котором летом 30 градусов жары, славится своими жилищами на вершине скалы и потрясающим пляжем. Этот невероятно живописный пляж, высеченный в 20-метровой известняковой скале, отличается кристально чистой водой и является фаворитом местных жителей.

Видео дня

Этот древний город, корни которого уходят в IV век до нашей эры, идеально подходит для тех, кто ищет настоящий итальянский отдых, очаровывая туристов природной красотой и историческим богатством.

На скале, на которой стоит Полиньяно, есть около 20 пещер, созданных морем. Самая большая из них - пещера Палаццезе.

В городе можно погулять по узким извилистым улочкам исторического центра. Лабиринт улочек приведет вас к крошечному пляжу Лама Монакиле, который разрезает скалу надвое. Эта бухта является одной из самых известных в Италии. Если вы хотите посетить этот потрясающий пляж, рекомендуется приходить рано утром, так как потом он может быть переполнен, особенно летом.

Другие новости туризма

Недавно было названо озеро Италии без толп туристов и с захватывающими пейзажами, которое ничем не уступает по красоте самому известному итальянскому озеру Комо. К тому же посещение озера Маджоре обойдется дешевле. Это озеро находится между Пьемонтом, Ломбардией и швейцарским кантоном Тичино. На этом озере, очень популярном среди итальянских туристов, спокойные воды, защищенные от ветра горами, типичными для Ломбардии.

Вас также могут заинтересовать новости: