Все основные достопримечательности города сосредоточены на одной небольшой территории, так что вы можете обойти все пешком.

Если вы увлечены Италией, но вас отпугивают толпы туристов, например в Риме, не расстраивайтесь и не отменяйте итальянские каникулы.

На севере страны есть скрытое сокровище, о котором большинство иностранцев не знают, и которое утолит жажду посетить древности, пишет Traveloffpath. Тренто - это все, чего вы ожидаете от итальянского отдыха. Здесь есть очень милый Старый город, который выглядит так, будто застыл в Средневековье.

Все основные достопримечательности сосредоточены на одной небольшой территории, так что вы можете обойти все пешком, не втискивая слишком много достопримечательностей в один день.

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В культурном и эстетическом плане Тренто сильно отличается от Рима в том смысле, что вы не найдете здесь пастельных тонов зданий столицы и приятной температуры: в конце концов, это итальянские Альпы. Вместо этого вы увидите архитектуру в австрийским стиле с типичными мрачными тонами и умеренным климатом.

Первоначально построенный как кельтское село, Тренто был завоеван римлянами в I веке до н. э. и был заново основан как римский муниципалитет самим Юлием Цезарем.

Тренто может и не иметь хорошо сохранившейся гладиаторской арены или нетронутого римского храма, подобного Пантеону, но в нем есть на что поглазеть. Римский Тридентум - самые исторически значимые руины Тренто.

Археологический комплекс под Тренто - до него можно добраться через Епархиальный музей, расположенный прямо на главной площади (Пьяцца дель Дуомо), и трехэтажный дворец, в котором хранится обширная коллекция произведений искусства, охватывающих не менее 8 веков.

На вершине холма Досс Тренто вы также можете посетить руины римского амфитеатра. Хотя он не идеально сохранился, отсюда открывается захватывающий вид на усеянный куполами городской пейзаж.

Тренто - это гораздо больше, чем просто его римское прошлое, и если вы так же увлечены средневековым наследием, Пьяцца дель Дуомо вас очень впечатлит.

Средневековая площадь и сердце Тренто по крайней мере с XI века славится богато украшенным фонтаном Нептуна с искусно вырезанными мифологическими существами, а также является домом для нескольких важнейших сооружений города, включая Трентский собор с элементами эпохи Возрождения. Он имеет каменный интерьер с реалистичными скульптурами и прекрасными фресками, а его барочный алтарь и балдахин, хотя и не связаны напрямую с известным художником, были основаны на работах Бернини.

Неподалеку от главной площади находится башня Torre Civica XII века, которая стоит там, где когда-то были римские ворота, а также средневековая тюрьма, в которой сейчас находится музей, а если вы пройдете по Via Belenzani, вечной улице, ведущей от Пьяцца дель Дуомо, вы увидите ряд дворцов.

Palazzo Municipale, Palazzo Thun и дом Джеремии XV века - вы можете купить билет в местном туристическом офисе примерно за $24.

Отведать местную кухню можно в Bruschetteria Redoro Trento. Там предлагают брускетты с щедрой начинкой и восхитительный кофе примерно за $8. А если вы хотите альпийских деликатесов, с рагу, хлебными кнедликами и сырными тарелками, то стоит заглянуть в Al Diciassette, бистро в стиле 18 века.

Ristorante Antica Trattoria Due Mori - это местная семейная траттория, где подают домашнюю пасту Трентино и вино Пино Бьянко, собранное с альпийских виноградников (значительно дороже, чем в среднем по Тренто, средняя стоимость блюд здесь составляет $32-$43, но это того стоит).

Если вы хотите попробовать старую добрую итальянскую пиццу, в Pizzeria da Albert есть множество вариантов по цене от $10,88 до $17,41. Не забудьте дополнить ее бокалом любого домашнего красного вина, которое у них есть.

А вот остановиться в Тренто можно в Torrione Trento, где двухместній номер этой весной стоит от $126 за ночь или $63за взрослого, в то время как Grand Hotel Trento на площади Данте обойдется в $83 за человека.

Что касается лучшего размещения с самыми низкими ценами, Booking.com предлагает частный гостевой дом Nine Rooms Shared: завтрак подается ежедневно, площадь Пьяцца-дель-Дуомо находится в 10–12 минутах ходьбы от отеля, а цены начинаются от $60 за человека.

"Тренто находится несколько дальше от других итальянских направлений, и отчасти именно этому он обязан своим нетронутым очарованием", - отметило издание.

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