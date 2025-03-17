Он выделяется тем, что является одой архитектуре 19-го и 20-го веков, из-за чего он получил прозвище "модернистский город".

Всего в полутора часах езды по побережью от Барселоны находится "скрытая жемчужина" Каталонии, которая манит туристов своими красивыми площадями и золотыми пляжами.

Как пишет Daily Express, известный как место рождения архитектора Антонио Гауди, тихий город Реус может похвастаться архитектурным величием на каждом углу, но без толп, как в Барселоне.

Отмечается, что Реус выделяется тем, что является одой архитектуре 19-го и 20-го веков, из-за чего он получил прозвище "модернистский город".

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"Одним из шедевров является Casa Navàs, спроектированный Луисом Доменеком-и-Монтанером, где вы можете с благоговением смотреть на сложную резьбу по камню, витражи и оригинальную мебель начала 1900-х годов, которые перенесут вас назад во времени. Для преданных поклонников Гауди посетите готическую церковь Сант-Пере, где был крещен архитектор - даже если вы не являетесь поклонником, вы можете подняться на колокольню, чтобы полюбоваться панорамным видом на город и сельскую местность", - сказано в статье.

На главной площади города, Plaça del Mercadal, можно понаблюдать за людьми на фоне потрясающего здания мэрии.

Важно, что там есть очень большой выбор пляжей вдоль Золотого берега (Коста-Дорада). Но если вы ищете более активную однодневную поездку, горы Прадес порадуют вас своими красивыми пешеходными тропами или скалолазанием и катанием на горном велосипеде для более предприимчивых путешественников.

"Не забудьте попробовать фирменный напиток города - сладкий крепленый вермут, который вы можете попробовать в бывшем ресторане, превращенном в вермутную фабрику Visit Vermuts Rofes", - советуют эксперты.

С Барселоны прямой поезд идет вдоль побережья с железнодорожного вокзала Барселона-Сантс всего за два часа. Кроме того, можно доехать на машине за полтора часа.

Новости туризма

Малоизвестный город Фетхие в Турции город может похвастаться уединенными пляжами, оживленным рынком и историческими местами. Расположенный в провинции Мугла, городок выигрывает от теплой погоды в течение всего года, что делает его идеальным местом отдыха для туристов, которые гонятся за солнцем даже в конце зимы.

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