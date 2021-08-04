В Бердянске медузы "атаковали" косу, пожаловались в сети.

Возле курортного города Бердянск Запорожской области в Азовском море засняли на видео крупное скопление медуз.

Медузы в Бердянске были запечатлены на косе, поделилась в Facebook запорожский представитель Института массовой информации Наталья Выговская и разместила видеоролик.

На видео видно, как на небольшой площади моря плавает очень много медуз.

Интернет-пользователей задело видео – оно собрало более 100 разных отметок, а также десятки комментариев и репостов.

Пользователь Марія Бондар назвала увиденное на ролике "супчиком". "Жуть", – прокомментировал видео Александр Качков. "Желейки", – так назвала медузы Анжелика Бабич.

Напомним, летом 2021 года Азовское море возле берегов украинских курортов заполнили медузы. Отдыхающие жаловались, что из-за медуз вода становилась похожей на кисель.

На некоторых курортах в море устанавливали сети, чтобы медузы не смогли подплывать близко к берегу.

В Институте рыбного хозяйства и экологии моря полагают, что в Азовском море медуз стало больше, поскольку их численность возросла и в Черном.

Одним из важных факторов увеличения количества медуз считают постепенное приближение солености Азовского и Черного морей.

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Автор: Екатерина Присяжнюк