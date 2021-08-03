По словам отдыхающих, живности очень много, поэтому другим туристам сюда не рекомендуют приезжать отдыхать.

Пользователи сети публикуют кадры из курортного Бердянска - город снова "атакуют" медузы, они укрыли побережье.

Читайте такжеОни вернулись: на азовском курорте заметили медуз по 2-3 килограмма (фото)Об этом сообщает "Обозреватель" и отмечает со ссылкой на слова отдыхающих, что живности там очень много.

"Медуз страшно много. Если есть люди, которые решаются ехать или нет на отдых сюда, то лучше не приезжайте! Приехать на море, чтобы сидеть и смотреть на него – это ненормально", — сетуют в сети.

Нашествие медуз в Азовском море

На пляжах Азовского моря настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах в последнее время часто жалуются, что вода стала напоминать кисель.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост числа медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном.

Еще один важный фактор - постепенное приближение солености обоих морей, в частности, по причине изменения в водном балансе Азовского бассейна. К тому же довольно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона тут - еще один аппетитный довод для их миграции.

Автор: Ольга Робейко