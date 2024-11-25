Все больше туристов стараются отказываться от авиаперелетов внутри Европы.

Со второй половины ноября по всей Европе начинают работать знаменитые рождественские ярмарки, и выбрать лучший из них кажется невыполнимой задачей.

Для тех туристов, для которых важную роль играет то, чтобы добраться до города без использования самолетов, а на поезде, эксперты сервиса Byway Travel, пропагандирующие максимальный отказ от авиатранспорта, назвали лучшие рождественские ярмарки Европы, до которых можно легко добраться на поезде.

1. Страсбург, Франция. Это старейшая рождественская ярмарка Франции, которая в этом году будет проводиться с 24 ноября по 24 декабря. Главным угощениям здеся является острый глинтвейн и жареные каштаны. Добраться на поезде туда легко из Парижа – в качестве бонуса можно будет насладиться из окна прекрасными видами регионов Шампань и Лотарингии, а туристы из Великобритании могут также доехать на поезде Eurostar из Лондона до французской столицы.

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Что можно посмотреть в Страсбурге, читайте в нашем отдельном материале.

2. Брюгге, Бельгия. Рождественская ярмарка в этом красивейшем средневековом городе, также известном как "северная Венеция", длится довольно долго – с 22 ноября и аж до 5 января. Как и в случае со Страсбургом, город отлично соединен поездами со всей Бельгией и многими соседними странам, а из Великобритании туда можно доехать поездом через бельгийскую столицу Брюссель.

Что можно посмотреть в Брюгге, читайте в нашем отдельном материале.

3. Кельн, Германия. Немецкие рождественские ярмарки считаются одними из самых традиционных в Европе, ведь именно в этой стране и зародилась традиция устраивать такие празднования. Рождественкие ярмарки Кельна – одни из самых известных в Германии. Начинаясь возле Кельнского собора, расположенного прямо напротив главного железнодорожного вокзала города, праздничные рынки тянутся по всему старому городу. При этом Кельн является одним из главных железнодорожных узлов Германии, а потому через него проходят сотни поездов в день. Из Великобритании туда проще всего добраться поездом через Брюссель. В этом году кельнская рождественская ярмарка будет проходить с 23 ноября по 23 декабря.

Что можно посмотреть в Кельне, читайте в нашем отдельном материале.

Как сообщал УНИАН, ранее туристический портал Europe's Best Destinations определил самые экологичные рождественские ярмарки Европы.

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