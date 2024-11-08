Немецкий Эссен лучше других европейских городов совмещает праздничное настроение и заботу об окружающей среде.

В последние годы все больше туристов уделяют внимание, насколько экологичными и приверженными устойчивому развитию являются направления, по которым они путешествуют. И рождественские ярмарки не являются исключением.

Влиятельный туристический портал Europe's Best Destinations составил топ самых экологичных рождественских городков Европы в 2024 году, где активнее всего предлагаются местные продукты, используется экологически чистая электроэнергия, переработанная упаковка, многоразовые стаканчики, энергосберегающие рождественские гирлянды, рождественские елки из экологически чистых лесов, а также систему залога за стаканчики и кружки.

Возглавил рейтинг немецкий город Эссен, чье рождественские ярмарки на 100% потребляют зеленую электроэнергию. При этом все поставщики продуктов в этом году приняли решение отказаться от одноразовой пластиковой посуды, также на ярмарке действует абсолютный запрет на пластиковые пакеты и система депозитов для многоразовых чашек. (Эта схема уже много лет действует по всей Германии, когда напитки подаются не в одноразовых стаканчиках, а в чашках – они выдаются под залог, который возвращается гостю при возврате тары). Кроме того, организаторы эссенской ярмарки придают большое значение региональным и органическим продуктам.

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В то же время Эссен также известен своими масштабными световыми шоу и инсталяциями, которые устраиваются на рождественские праздники по всему городу, начиная с 1920-х годов.

10 самых экологичных рождественских ярмарок Европы в 2024 году

Эссен, Германия (15 ноября – 23 декабря) Марибор, Словения (28 ноября – 31 декабря) Будапешт, Венгрия (15 ноября – 1 января) Любляна, Словения (1 декабря – 1 января) Стокгольм, Швеция (24 ноября – 23 декабря) Берлин, Германия (24 ноября – 5 января) Лондон, Великобритания (21 ноября – 5 января) Больцано, Италия (29 ноября – 6 января) Вена, Австрия (13 ноября – 23 декабря) Манчестер, Великобритания (8 ноября – 22 декабря)

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые переполненные туристами рождественские ярмарки Европы, а также рассказали, какими городами их можно заменить.

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