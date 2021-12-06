Отменена часть рейсов из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья.

Венгерский лоукостер Wizz Air решил сократить количество рейсов из Украины на время зимы 2021-2022 годов.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования перевозчика, пишет Lowcostavia.com.ua.

Так, отменена часть рейсов из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Запорожья:

Киев - Салоники - с 10 января по 9 марта

Киев - Венеция (Тревизо) - с 9 января по 11 марта

Киев - Неаполь - с 11 января по 27 марта

Киев - Нюрнберг - с 9 января по 11 марта

Киев - Катовице - с 10 января по 10 марта

Львов - Милан (Мальпенса) - с 14 января по 5 марта

Львов - Неаполь - с 10 января по 5 марта

Львов - Рим - с 10 января по 8 марта

Львов - Вильнюс - с 10 января по 8 марта

Львов - Мемминген - с 10 января по 26 февраля

Львов - Братислава - с 11 января по 27 марта

Львов - Будапешт - с 17 января по 12 марта

Харьков - Вена - с 10 января по 8 марта

Харьков - Рим - с 13 января по 12 марта

Харьков - Дортмунд - с 4 января по 24 февраля

Одесса - Абу-Даби - с 10 января по 9 февраля

Одесса - Будапешт - с 9 января по 26 марта

Запорожье - Вроцлав - с 14 января по 27 марта

Запорожье - Катовице - с 15 января по 6 марта

Запорожье - Будапешт - с 11 января по 27 марта

При этом, учитывая предыдущие отмены и переносы рейсов, в период с середины января и до марта из Запорожья и Одессы не будет выполняться ни один рейс (за исключением рейса Одесса - Абу-Даби, который планируют возобновить с 10 февраля).

Читайте такжеИз-за "Омикрона" в Украину запретили въезд иностранцам из 8 стран (видео)Всего Wizz Air отменил уже более 35 маршрутов из Украины до марта 2022 года. Пока в расписании авиакомпании насчитывается почти 120 направлений из Украины.

Что делать пассажирам отмененных рейсов

Компания предлагает пассажирам перебронировать билеты на другой рейс Wizz Air - на такой же или, если нужно, на аналогичный маршрут в течение 14 дней до или 30 дней после даты запланированного отправления задержанного/отмененного рейса (при условии наличия мест).

Или же пассажиры могут отменить бронирование и отправить запрос на возмещение в виде кредитов WIZZ на счет WIZZ за отмененный и обратный рейсы (если есть). Впоследствии можно будет подать запрос на возврат средств на исходный метод оплаты вместо кредитов WIZZ.

Ранее УНИАН сообщал, что Wizz Air откроет 26 новых рейсов из Украины, которыми путешественники смогут воспользоваться уже с декабря.

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Автор: Катерина Комолова