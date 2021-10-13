Компания закупит семь новых самолетов.

Украинские путешественники уже с декабря смогут воспользоваться новыми авиарейсами. Популярный лоукостер пополнит маршрутную сеть новыми направлениями из Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Об этом сообщил президент Wizz Air Роберт Кери в ходе пресс-конференции в Киеве, передает AviaNews.

Лоукостер планирует увеличить базу в Украине на семь самолетов, а также увеличит число рейсов.

Кроме того, компания откроет новые направления - 12 из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова. Таким образом, украинцы смогут напрямую улететь в Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды.

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Париж (Бове) с 17 декабря;

Эйндховен с 18 декабря;

Брюссель (Шарлеруа) с 19 декабря;

Барселона с 27 марта;

Малага со 2 мая;

Мадрид с 3 мая;

Ницца с 3 мая;

Порто с 1 июля;

Аликанте со 2 июля;

Базель-Мюлуз-Фрайбург с 1 августа;

Пальма-де-Майорка с 1 августа;

Ханья со 2 августа.

Новые маршруты из Львова

Мадрид с 27 марта;

Эйндховен с 27 марта;

Париж Бове с 28 марта;

Барселона с 28 марта;

Брюссель (Шарлеруа) с 1 июня;

Тревизо со 2 июня;

Салоники со 2 июня;

Афины с 4 июня.

Новые маршруты из Одессы

Лондон (Лутон) с 27 марта;

Пардубице с 2 июля;

Афины с 2 июля.

Новые маршруты из Харькова

Салоники с 29 марта

Пардубице со 2 июня

Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Документ позволит увеличить число рейсов из и в Украину, а также удешевит билеты на самолеты.

Автор: Анастасия Горбачева