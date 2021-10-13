Wizz Air запустит из Украины 26 новых рейсов /фото REUTERS

Украинские путешественники уже с декабря смогут воспользоваться новыми авиарейсами. Популярный лоукостер пополнит маршрутную сеть новыми направлениями из Киева, Одессы, Львова и Харькова.

Об этом сообщил президент Wizz Air Роберт Кери в ходе пресс-конференции в Киеве, передает AviaNews.

Лоукостер планирует увеличить базу в Украине на семь самолетов, а также увеличит число рейсов.

Кроме того, компания откроет новые направления - 12 из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова. Таким образом, украинцы смогут напрямую улететь в Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды.

Читайте такжеВ МИД назвали количество стран, открытых для украинских туристовНовые маршруты из Киева

  • Париж (Бове) с 17 декабря;
  • Эйндховен с 18 декабря;
  • Брюссель (Шарлеруа) с 19 декабря;
  • Барселона с 27 марта;
  • Малага со 2 мая;
  • Мадрид с 3 мая;
  • Ницца с 3 мая;
  • Порто с 1 июля;
  • Аликанте со 2 июля;
  • Базель-Мюлуз-Фрайбург с 1 августа;
  • Пальма-де-Майорка с 1 августа;
  • Ханья со 2 августа.

Новые маршруты из Львова

  • Мадрид с 27 марта;
  • Эйндховен с 27 марта;
  • Париж Бове с 28 марта;
  • Барселона с 28 марта;
  • Брюссель (Шарлеруа) с 1 июня;
  • Тревизо со 2 июня;
  • Салоники со 2 июня;
  • Афины с 4 июня.

Новые маршруты из Одессы

  • Лондон (Лутон) с 27 марта;
  • Пардубице с 2 июля;
  • Афины с 2 июля.

Новые маршруты из Харькова

  • Салоники с 29 марта
  • Пардубице со 2 июня

Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Документ позволит увеличить число рейсов из и в Украину, а также удешевит билеты на самолеты.

Автор: Анастасия Горбачева