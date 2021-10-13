Украинские путешественники уже с декабря смогут воспользоваться новыми авиарейсами. Популярный лоукостер пополнит маршрутную сеть новыми направлениями из Киева, Одессы, Львова и Харькова.
Об этом сообщил президент Wizz Air Роберт Кери в ходе пресс-конференции в Киеве, передает AviaNews.
Лоукостер планирует увеличить базу в Украине на семь самолетов, а также увеличит число рейсов.
Кроме того, компания откроет новые направления - 12 из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова. Таким образом, украинцы смогут напрямую улететь в Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды.
Читайте такжеВ МИД назвали количество стран, открытых для украинских туристовНовые маршруты из Киева
- Париж (Бове) с 17 декабря;
- Эйндховен с 18 декабря;
- Брюссель (Шарлеруа) с 19 декабря;
- Барселона с 27 марта;
- Малага со 2 мая;
- Мадрид с 3 мая;
- Ницца с 3 мая;
- Порто с 1 июля;
- Аликанте со 2 июля;
- Базель-Мюлуз-Фрайбург с 1 августа;
- Пальма-де-Майорка с 1 августа;
- Ханья со 2 августа.
Новые маршруты из Львова
- Мадрид с 27 марта;
- Эйндховен с 27 марта;
- Париж Бове с 28 марта;
- Барселона с 28 марта;
- Брюссель (Шарлеруа) с 1 июня;
- Тревизо со 2 июня;
- Салоники со 2 июня;
- Афины с 4 июня.
Новые маршруты из Одессы
- Лондон (Лутон) с 27 марта;
- Пардубице с 2 июля;
- Афины с 2 июля.
Новые маршруты из Харькова
- Салоники с 29 марта
- Пардубице со 2 июня
Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз подписали соглашение об Общем авиационном пространстве. Документ позволит увеличить число рейсов из и в Украину, а также удешевит билеты на самолеты.