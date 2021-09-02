Нововведение коснется как пилотов, так и бортпроводников.

Венгерской лоукостер Wizz Air в связи с пандемией COVID-19 вводит новые правила для своих сотрудников.

Об этом пишет DW со ссылкой на авиакомпанию.

С 1 декабря 2021 года на рейсах будут работать только полностью вакцинированные против COVID-19 экипажи.

Нововведение коснется как пилотов, так и бортпроводников. Кроме того, в исключительных случаях работникам перевозчика придется регулярно проходить исследования на антиген или делать ПЦР-тесты.

Читайте такжеFacebook решил не возвращать сотрудников в офисыОтмечается, что о подобном требовании по поводу обязательной вакцинации для персонала на борту с 15 ноября уже объявляли австралийская Qantas и швейцарская Swiss. А вот немецкая Lufthansa таких полномочий не имеет, так как в Германии обязательная вакцинация может быть введена только законодательной властью.

Ранее о требованиях обязательной вакцинации сотрудников уже заявляли многие компании, в том числе и технологические гиганты Google и Facebook.

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Автор: Катерина Комолова